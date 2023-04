Beinette, lite tra due famiglie rischia di finire in tragedia: ferita bimba di 12 anni

Due famiglie che litigano da tempo, ripicche e querele reciproche che lasciano spazio al rancore. Questo il quadro nel quale sarebbe maturato un brutto episodio di violenza che ha visto coinvolti due nuclei e che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.

I fatti nel giorno di Pasquetta in un condominio di Beinette, dove risiedono le due famiglie contendenti. Durante l'ennesima lite, dopo essere volate le solite parole grosse, i contendenti si sono spruzzati sul viso uno spray al peperoncino, poi all'improvviso sarebbe forse comparso un coltello.

Qui, però, il condizionale è d'obbligo visto che la dinamica degli eventi al momento non appare ancora ben chiara. Quel che è chiaro, però, è che una bambina di 12 anni ha riportato una ferita ad una mano. Medicata in ospedale a Cuneo, è stata dimessa poco dopo.

Alle forze dell'ordine sarebbe stata in seguito stata presentata una querela, ma non dalla famiglia della bimba ferita, bensì dall'altro nucleo coinvolto nella rissa. Al momento, infatti, non sarebbe stata presentata la contro querela da parte dei genitori della bimba ferita.

Per le forze dell'ordine il fatto risulterebbe registrato come semplice ferimento, senza motivo, anche se si sta cercando di delineare meglio l'accaduto, al momento ancora non chiaro.