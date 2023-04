Domenica 16 aprile il concerto della Corale Le 3 Valli a Saluzzo

A grande richiesta, dopo il successo dello scorso novembre, torna ad esibirsi al Monastero della Stella, (in piazzetta Trinità 4/A – Saluzzo) la Corale “Le tre valli” nel concerto che si terrà domenica 16 aprile alle 16, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Diretta dal maestro Fausto Castelli, la corale eseguirà 15 brani che hanno per tema i canti popolari tipici del saluzzese, con un repertorio in dialetto piemontese, in occitano, ma anche in italiano e francese.

Fondato 54 anni fa il coro è stato chiamato così in omaggio alle tre vallate: Po, Bronda e Infernotto che incorniciano la pianura saluzzese.

Dagli Anni ‘70 ad oggi la corale “Le tre valli” ha svolto un’intensa attività concertistica con tournée sia in Italia che all’estero.

Ingresso libero.

Prenotazioni al seguente link: https://www.monasterodellastella.it/evento/saluzzo-e-i-suoi-canti-popolari