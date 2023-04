A fuoco il camino di un'abitazione nel centro di Prazzo

Incendio al camino di un'abitazione nella serata di ieri, sabato 15 aprile.

Le fiamme si sono sviluppate da un camino di una casa nel centro del paese di Prazzo, in via Nazionale. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 21. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco di Cuneo insieme ai volontari di Dronero che hanno operato per diverse ore allo spegnimento e messo in sicurezza lo stabile.

Le fiamme sono rimaste circoscritte e non avrebbero interessato altre case. Non risultano persone ferite nell'incendio.