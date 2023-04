Tempo Estate: agevolazioni per le famiglie e altre importanti novità

Con l’avvicinarsi dei mesi estivi, si sta perfezionando la proposta di iniziative, coordinata come sempre dal Comune di Cuneo, a carattere ludico ricreativo, educativo, sportivo e culturale che permetteranno di garantire un’ampia copertura temporale nelle settimane di sospensione delle attività didattiche. Quest’anno ci saranno però alcune importanti novità, a partire da agevolazioni specifiche volte a favorire la più ampia accessibilità alle attività proposte.

L’Amministrazione ha infatti appositamente stanziato risorse per varare una specifica misura, dedicata alle famiglie con indicatore ISEE inferiore a 16.000 euro, per garantire l’erogazione di voucher per la frequenza dei centri estivi e dei campi estivi residenziali pari al valore di 50 euro settimanali per un massimo di 200 euro per ciascun minore appartenente a tali nuclei.

Continua inoltre l’impegno dell’Amministrazione per garantire l’accesso alle attività estive anche ai minori con disabilità, che potranno ottenere l’assistenza da parte di personale qualificato all’interno del centro estivo prescelto per un massimo di 80 ore.

Per l’accesso alle agevolazioni indicate, le famiglie interessate dovranno procedere alla compilazione di apposite istanze on line (per l’accesso è necessario il possesso di credenziali SPID/CIE) reperibili sul sito del comune di Cuneo https://www.comune.cuneo.it/socio-educativo/centri-estivi.html entro il 14 maggio 2023.

Nella medesima sezione sono disponibili i testi degli avvisi contenenti tutte le informazioni e i criteri di accesso alle misure.

Come già nelle scorse annualità le realtà del territorio si sono dimostrate attente e pronte a rispondere alle esigenze delle famiglie, proponendo un ventaglio di attività e iniziative, rispondendo alla procedura di manifestazione di interesse per la proposta di attività estive avviata dal Comune e e rivolta a enti e associazioni della città..

Sono state in totale perfezionate 40 proposte di centri estivi tra cui 14 che si rivolgono alla fascia di età 3-6 anni (scuola dell’infanzia) e 26 alla fascia 6-17 anni (scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado) formalizzate da parrocchie, cooperative sociali, società sportive, associazioni culturali.

La collaborazione attuata, permetterà di sostenere e qualificare l’offerta dei soggetti promotori, incentivando il lavoro di rete oltre che mettendo a disposizione spazi e locali comunali e ingressi agevolati presso lo stadio del nuoto comunale.