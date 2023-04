Pubblicato il bando per le imprese del distretto diffuso del commercio Monregalese

Si tratta di contributi destinati alle imprese del commercio (operanti in esercizi di vicinato) e di somministrazione alimenti e bevande per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell’esteriorità degli esercizi e per l’apertura di nuove attività, nonché la relativa modulistica e le “Linee Guida delle esteriorità degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”.

L’agevolazione per la realizzazione degli interventi è costituita da un contributo a fondo perduto pari al 90% delle spese ritenute ammissibili, al netto dell’IVA, se detraibile. La spesa minima per fare domanda è di 2 mila euro fino a un massimo di 7 mila.

La graduatoria degli aventi diritto prevede avrà come criteri: la localizzazione (centro storico o punti di interesse nei comuni del distretto) o attività ubicate in aree oggetto di recenti interventi; acquisto di dehors, efficientamento energetico degli impianti di illuminazione.

Il pacchetto di risorse disponibili fino ad esaurimento è di 200 mila euro, 160 mila finanziati dalla Regione Piemonte e 40 mila a titolo di cofinanziamento da parte dei Comuni facenti parte del DDC di Mondovì e del Monregalese.

Le domande dovranno pervenire a mezzo pec all’indirizzo comune.mondovi@postecert.it entro e non oltre il 31 maggio 2023 utilizzando la modulistica predisposta.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi allo Sportello Unico Polivalente del Comune di Mondovì ai numeri telefonici 0174/559.932 - 931 (Danila Grossardi, Adelaide Giffoni) nei seguenti orari: martedì 08.30 – 12.30 / 14.00 – 16.30; mercoledì, giovedì e venerdì 08.30 – 12.30; sabato 08.30 – 12.00.

Per informazioni di carattere tecnico circa la tipologia degli interventi oggetto della domanda e la conformità alla normativa edilizia ed alle linee guida dell’esteriorità, potrà essere contattato il Servizio Edilizia Privata del Comune di Mondovì al seguente numero 0174/559.242.