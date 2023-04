Un bando da 200 mila euro per il Distretto diffuso del commercio monregalese

Sono 11 i comuni che nell'area Monregalese hanno dato vita, nel 2022, al distretto diffuso del commercio all'ombra del Belvedere: Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Mondovì, Niella Tanaro, Pianfei, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Vicoforte e Villanova Mondovì, con Mondovì capofila.

Dopo aver "mosso i primi passi" (leggi qui), il Distretto ha dato il via alla fase dedicata alle imprese che potranno accedere a un apposito bando per interventi volti all’ammodernamento e al miglioramento dell’esteriorità delle attività commerciali esistenti quindi: acquisto arredi per i dehors, restauro-acquisto di insegne e tende, illuminazione esterna e delle vetrine e sistemazione serrande.

Il bando è stato presentato sabato 1° aprile, in municipio, dall'assessore Alberto Rabbia che ha evidenziato: "La misura è destinata alle imprese che si occupano di vendita al dettaglio, somministrazione alimenti e bevande e artigianato. Tutti i comuni del distretto potranno vedere finanziato almeno un intevento".

Per chi sta avviando una nuova attivià sono previsti inoltre sostegni per l'acquisto di macchinari e attrezzature.

L’agevolazione per la realizzazione degli interventi è costituita da un contributo a fondo perduto pari al 90% delle spese ritenute ammissibili, al netto dell’IVA, se detraibile. La spesa minima per fare domanda è di 2 mila euro fino a un massimo di 7 mila.

La graduatoria degli aventi diritto prevede avrà come criteri: la localizzazione (centro storico o punti di interesse nei comuni del distretto) o attività ubicate in aree oggetto di recenti interventi; acquisto di dehors, efficientamento energetico degli impianti di illuminazione.

Il pacchetto di risorse disponibili fino ad esaurimento è di 200 mila euro, 160 mila finanziati dalla Regione Piemonte e 40 mila a titolo di cofinanziamento da parte dei Comuni facenti parte del DDC di Mondovì e del Monregalese.