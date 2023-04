Tra musica e fotografia: Progetto HAR alla della 175^ Fiera di San Marcelin a Macra

Sarà poi tempo di scatti, con “La due giorni di fotografia in Valle Maira”. Visto il meteo favorevole, Progetto HAR e Ober Bondi danno a quanti lo desiderano l'opportunità di partecipare al concorso, iscrivendosi direttamente al Tavolo di Accoglienza in piazza Marconi dalle 9.30 di sabato 22.

Domenica 23 aprile il Tavolo di Accoglienza aprirà alle ore 9 invece che alle ore 10 come precedentemente scritto nel regolamento. Ai partecipanti verranno assegnati 12 temi in totale, 6 al giorno, che avranno attinenze con il paese di Macra: Festa di San Marcelin ad esempio, la Passeggiata Musicale, il Concerto dei Lou Dalfin ed altre iniziative organizzate. Dopo aver ritirato i temi, ognuno dei partecipanti potrà iniziare a fotografare andando in giro per Macra e per le varie Borgate di Macra.