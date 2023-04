A Savigliano gli studenti dell'Arimondi-Eula a “lezione” di Comune

Una lezione fuori dal comune... in Comune. L'hanno sperimentata due classi dell'istituto Arimondi-Eula, che nelle scorse ore hanno momentaneamente lasciato i propri banchi di scuola per sedersi su quelli del Municipio di Savigliano, per approfondire “dal vivo” i temi dell'educazione civica e dell'amministrazione locale.

Le due classi coinvolte – la 2ªA indirizzo geometri e la 2ªD indirizzo ragioneria – hanno visto da vicino la macchina comunale che stanno studiando sui libri. Ad accompagnarli, gli insegnanti Fabrizio Testa e Maurizio De Lio, ex consigliere comunale.

In cattedra, il sindaco di Savigliano, il vicesindaco, l'assessore alle politiche sociali e il presidente del Consiglio Comunale.

I ragazzi, circa una quarantina, hanno compreso la differenza tra assessori e consiglieri, maggioranza e minoranza, interrogazioni ed interpellanze, simulando un Consiglio Comunale... in miniatura.