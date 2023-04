Racconigi, nuova pavimentazione per la palestra delle scuole medie

La palestra delle scuole medie di Racconigi è stata dotata di un nuovo pavimento in legno, ideale per gli impianti sportivi. L’intervento va a sommarsi alla completa ristrutturazione edilizia effettuata sulla struttura.

La nuova pavimentazione è composta da una guaina in polietilene, che permette di evitare l’eventuale penetrazione di umidità, e da un materassino elastico, in grado di ottimizzare al meglio l’assorbimento degli urti.

Le varie doghe del parquet hanno uno speciale incastro sui lati lunghi e sulle testate, che garantisce una perfetta tenuta in trazione della pavimentazione e l’impossibilità di distaccamento delle doghe l'una dall'altra.

Per la posa del nuovo pavimento è stata utilizzata la tecnica di fissaggio a “chiodo occulto”, non visibile a lavoro ultimato.

"La pavimentazione, in una palestra, è un elemento chiave per la sicurezza di coloro che la utilizzano, soprattutto in ambiente scolastico - sostiene il consigliere delegato Andrea Pettiti - ed è un ulteriore passo avanti nel nostro progetto di ammodernamento e ristrutturazione degli edifici pubblici".