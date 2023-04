Fiamme in via Borgo Crociera a Carassone, nel Comune di Mondovì.

I Vigili del Fuoco sono stati chiamati poco dopo le 14 per una richiesta di intervento in via Borgo Crociera a Carassone. Al momento le squadre sono ancora sul posto e stanno operando con l'autobotte.

Il rogo al momento ha interessato alcune sterpaglie e materiale legnoso. Le squadre dei Vigili del Fuoco monregalesi sono sul posto per domare le fiamme.

Articolo in aggiornamento