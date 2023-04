A Marene in scena lo spettacolo “Invisibili”

L'auditorium San Giuseppe di Marene ospita lo spettacolo "Invisibili".

Una storia che ripercorre il cammino di due cittadini africani che si incontrano su una spiaggia e si mettono in viaggio sognando una vita migliore. Ba canta le contraddizioni, i sogni, le speranze, i dolori e le gioie del continente e porta il pubblico a chiedersi: Che ne sarebbe della nostra vita se non fossimo nati qui? Persino invecchiare non sarebbe possibile.

Mohamed BA, senegalese, 59 anni, da 24 anni in Italia e da 14 brianzolo d’adozione. Attore e scrittore di testi teatrali, mediatore culturale ed esperto in temi di immigrazione e di integrazione. A questi temi ha dedicato tutta una vita, “Per costruire dei ponti che colleghino il Sud al Nord del mondo, attraverso le arti e il teatro.

Lo spettacolo è in programma venerdì 28 aprile alle 21.

Si consiglia la prenotazione del posto su www.bibliomarene.com o accedendo al link https://forms.gle/aGjeewHA719UNhXB9

Per informazioni scrivere a: auditoriumsangiuseppemarene@gmail.com