Nella giornata di oggi, lunedì 24 aprile, verrà chiuso il tratto di strada in via della Roata compreso tra la Strada Provinciale 20 e via Chiosa/Regione Propalessa (in località San Benigno) per permettere l’esecuzione dei lavori di rifacimento del passaggio a livello della linea ferroviaria Cuneo-Fossano.

I lavori iniziano oggi, lunedì 24 aprile, e proseguiranno sino al 2 maggio compreso.