A Envie, mercoledì 11 giugno, il funerale di Giacomo Cacciolatti

Si terrà mercoledì 11 giugno alle 10.30 nella parrocchiale di San Marcellino a Envie l'occasione per dare l'ultimo saluto a Giacomo Cacciolatti: il 18enne è scomparso nella notte tra venerdì e sabato scorso a seguito di un incidente occorso sulla SP260, a Revello.

Domani (martedì 10 giugno) alle 20.30 nella parrocchia di Envie verrà recitato il rosario.

Il sindaco di Envie Roberto Mellano: "A nome dell'amministrazione comunale esprimo profondo cordoglio ai familiari di Giacomo, ci stringiamo al loro dolore a nome di tutta la comunità".

"Un ragazzone meraviglioso, sempre con il sorriso sulle labbra, forte e pieno di energia - lo ricorda l'amministrazione comunale di Revello -. Amava la vita, la libertà della sua moto e sapeva farsi voler bene da tutti. Anima genuina, sempre pronta a tendere la mano, a ridere, a vivere. Oggi, il nostro pensiero va alla sua famiglia, agli amici più stretti e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Non ci sono parole sufficienti per colmare un dolore così grande, ma vogliamo unirci in un abbraccio silenzioso, che attraversa le vie del nostro paese".

Anche il Revello Calcio si è speso nel celebrare il giovane: "Non ci sono parole. Un abbraccio da tutti noi alla famiglia di Giacomo e agli amici del Revello Calcio".

Cacciolatti, al momento dell'incidente, si trovava sulla sua moto e rientrava a casa dopo una serata con gli amici: si è scontrato con una Polo, alla guida una ragazza di 19 anni. Frequentava la quarta al liceo Scientifico "Bodoni" (che ha onorato il giovane, in occasione dell'ultimo giorno di scuola, con un momento di ricordo). Lascia i genitori William e Nadia e il fratello Tommaso, i nonni Renato, Pierangelo e Tere, il padrino Giuseppe, la madrina Sonia con tutti parenti.