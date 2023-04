Moretta, al via lavori all'ufficio postale che offrirà nuovi servizi ai cittadini

L’ufficio postale di Moretta sarà presto oggetto di importanti lavori di potenziamento e riqualificazione.

“La notizia – spiega il sindaco Gianni Gatti – ci è stata comunicata in questi giorni. Nelle prossime settimane prenderanno il via alcuni cantieri per rendere più moderno e funzionale il nostro ufficio postale. Sarà possibile qualche disagio durante i lavori, ma l’intervento è fondamentale per il potenziamento del servizio e il mantenimento degli standard di efficienza”.

Il sindaco aveva partecipato, ad inizio anno, alla presentazione del progetto “Polis” di Poste Italiane, destinato ai Comuni con meno di 15.000 abitanti.

I cittadini potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari, e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione.