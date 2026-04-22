Bra, dai Lions la consegna del tricolore a duecento allievi di tutti i plessi elementari cittadini

Una mattinata che ha permesso di coniugare l’amore per l’ambiente a quello patrio. Martedì 21 aprile, a partire dalle ore 9.30, le classi delle quinte elementari di tutti i plessi cittadini, accompagnati dai loro docenti, hanno raggiunto la sommità del giardino belvedere "Padre Ettore Molinaro", che affaccia su piazza Spreitenbach. Quando i quasi 200 allieve e allievi hanno trovato posto, la mattinata ha preso avvio.

Dopo i saluti del Lions, a cura del past presidente Roberto Costamagna che ha spiegato il senso della giornata all’insegna dell’educazione civica, la parola è passata al coordinatore scientifico del Museo "Craveri", Rino Brancato, che ha intrattenuto tutti con il racconto della fondazione di questo giardino, che risale a fine Ottocento, indicando anche la provenienza di tantissimi alberi esotici.

A seguire il suo collaboratore Gianluca Mascarello ha spiegato alla classi come si effettua la datazione di un albero e la sua misurazione; poi le classi sono state invitate a effettuare la visita al percorso botanico che lo stesso Club ha realizzato in collaborazione con il Museo Craveri, mentre alcuni soci e gli stessi referenti della struttura museale offrivano spiegazioni e chiarimenti, in parte riportati dalle targhe che sono affisse a ciascun albero.

Verso le 11 un nuovo momento collettivo. Alla presenza del sindaco Gianni Fogliato e della Giunta comunale, del past governatore del Distretto 108Ia3 del Lions Oscar Bielli e di una nutrita squadra di soci, con il loro gilet giallo, è avvenuta la distribuzione del tricolore. Alle ragazze e ai ragazzi, dopo un breve cenno storico sulla nascita del vessillo che dal 7 gennaio 1797 rappresenta il nostro Paese, il sindaco – ricordandone il recente utilizzo durante le varie cerimonie delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi – ha invitato tutti ad associarlo alla bandiera della Pace, di cui il mondo, in questi nostri tempi cupi, ha davvero bisogno.

La distribuzione, preceduta dall’ascolto dell’Inno di Mameli, avvenuta in modo ordinato per classi, ha permesso poi di fare una bella foto di gruppo, con il tricolore aperto e sventolante.

Il presidente del Club, assente per impegni di lavoro, ha commentato: «Abbiamo scelto questa data perché cade nella settimana che il Lions mondiale dedica all’ambiente. Ringrazio l’Amministrazione comunale e le dirigenti dei due Istituti comprensivi per la sensibilità con la quale affrontano questo tema ogni anno, permettendoci di dare vita ad una cerimonia – quest’anno duplice, considerando anche la lezione di botanica – che è sempre coinvolgente e significativa».

A seguire la prima parte della cerimonia anche Walter Boffa e un amica, entrambi ipovedenti, accompagnati dai loro «cani-guida» che provengono da Limbiate.

L’iniziativa della consegna del tricolore coinvolge anche le socie del Lions Club Bra del Roero, presieduto da Lorella Alessandria Rolfo, che si occuperanno di distribuire le bandierine a tutte le classi quinte dei plessi delle frazioni braidesi.