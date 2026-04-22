“Chi decide della mia vita? Il testamento biologico (o DAT): quando, come, perché”: se ne parlerà con il dottor Luciano Orsi

Il quinto appuntamento del ciclo “Pronti ad agire, Insieme possiamo”, organizzato dal Rotary club di Alba in collaborazione con Banca d’Alba, a cura della rotariana Paola Ferrero, si terrà martedì 28 aprile alle ore 18, in Palazzo Banca d’Alba, via Cavour 4, e avrà come protagonista il dottor Luciano Orsi, con una relazione su “Chi decide della mia vita? Il testamento biologico (o DAT): quando, come, perché”.

Sono trascorsi più di otto anni da quando la legge (n. 219 del 22 dicembre 2017) ha ritenuto di regolamentare il c.d. testamento biologico, prevedendo che - attraverso le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) - ognuno possa esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi: tuttavia, la normativa è ancora poco conosciuta e conseguentemente poco applicata. Il numero delle DAT depositate nei Comuni, se pur in crescita negli ultimi anni, risulta ancora esiguo. Infatti non possiamo esercitare un diritto, se non sappiamo di averlo e non conosciamo il suo contenuto.

Per questo il Rotary Club di Alba ha invitato il dottor Luciano Orsi, medico palliativista, Coordinatore della Commissione Medical Humanities della Società Italiana Cure Palliative (SICP), a parlarne, onde Illustrare – da professionista sanitario, esperto in materia – gli obiettivi e l’importanza della legge 219/2017 e dare una risposta alle domande più frequenti: cosa sono precisamente le DAT? Perché redigerle? Quando è opportuno farle? Con quali modalità devono essere espresse?

Sarà l’occasione per conoscere una normativa che esordisce dichiarando di voler tutelare “il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona” e che ha impresso un cambio di passo nel rapporto fra medico e paziente, considerando quest’ultimo non mero oggetto di cure ma soggetto consapevole, la cui autonomia decisionale deve essere presa in considerazione all’interno della relazione di cura.

Il dott. Luciano Orsi (Piacenza 1954), medico, è stato Responsabile della Terapia Intensiva e del DEA (Dipartimento di Emergenza e Accettazione) e poi Direttore della Rete di Cure Palliative dell’Ospedale Maggiore di Crema; Direttore della Struttura Complessa e del Dipartimento Cure Palliative della Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova; dal Luglio 2011 al Dicembre 2025 è stato Direttore della Rivista Italiana di Cure Palliative e della Comunicazione SICP; dal 2026 è Coordinatore della Commissione Medical Humanities della SICP. Dal 2016 al 2020 è stato Vicepresidente della Società Italiana di Cure Palliative. È membro dell’Associazione Per un Diritto Gentile e della Consulta Scientifica del Cortile dei Gentili (Pontificio Consiglio per la Cultura).

L’incontro, ad accesso libero e gratuito, può essere seguito in presenza o in streaming sul canale ufficiale del Rotary Club Alba nella sezione Live https://www.youtube.com/@rotaryclubalba1763/streams

Consigliata la prenotazione a alba@rotary2032.it

A richiesta si fornisce attestato di partecipazione per docenti e studenti per aggiornamento e credito formativo.

Pronti ad agire, insieme possiamo

“Pronti ad agire, insieme possiamo” è il ciclo d’incontri organizzato dal 2018 dal Rotary Club di Alba, in collaborazione con Banca d’Alba, nell’ambito delle attività di approfondimento di tematiche professionali, di divulgazione culturale, di sensibilizzazione umanitaria, secondo lo spirito di servizio che contraddistingue il Rotary Club.

L’iniziativa vuole offrire un punto di vista diverso su differenti aspetti della modernità, inteso quale appello alla creatività, all’innovazione e al cambiamento. In particolare il progetto delle conferenze rotariane intende sostenere la scuola nella formazione culturale e sociale di cittadine e cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, diffondendo i valori della Costituzione e quelli dell'integrazione europea e fornendo approfondimenti e aggiornamenti su tematiche scientifiche ed ecologiche.

Le conferenze di “Pronti ad agire” dal 2019 si possono trovare sul canale ufficiale del Rotary Club Alba nella voce “Live” (https://www.youtube.com/@rotaryclubalba1763)