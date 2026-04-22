331° Capitolo dei Tulipani: al Castello di Grinzane Cavour si rinnova l’amicizia tra Langhe e Paesi Bassi

Si è svolto domenica 19 aprile, presso il Castello di Grinzane Cavour, il 331° Capitolo dei Tulipani dell’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini d’Alba, un appuntamento ormai consolidato che celebra il legame di amicizia tra le Langhe e i Paesi Bassi.

Protagonisti della giornata sono stati i Cavalieri della Delegazione Olandese, che hanno omaggiato il Castello con tulipani bianchi e rossi, simbolo della città di Alba e segno tangibile del legame che unisce i due territori.

"Questo Capitolo è diventato una felice tradizione che ripetiamo ogni anno e che ci ricorda l’amicizia che lega tutte le nostre Delegazioni tra di loro e con noi e che si esprime attraverso i meravigliosi fiori che ogni anno la Delegazione omaggia al Castello di Grinzane Cavour – ha dichiarato il Gran Maestro Tomaso Zanoletti –. A tutti i Cavalieri, italiani ed esteri, va il nostro più sincero ringraziamento, la nostra amicizia e il nostro orgoglio: sono autentici Ambasciatori nel mondo dei valori dell’Ordine, impegnati a promuovere il nostro territorio, le colline delle Langhe patrimonio UNESCO, il Castello di Grinzane Cavour e le eccellenze enogastronomiche che rendono unica questa terra".

Un messaggio di amicizia e condivisione è stato ribadito anche dal Maestro della Delegazione dei Paesi Bassi, Wouter Butzelaar: "Oggi celebriamo non solo una collaborazione tra la nostra Delegazione e le Langhe, ma soprattutto un’amicizia che va oltre i confini, le lingue e i paesaggi. La nostra amicizia con Alba è un ponte tra culture, tradizioni e persone. Quando altre Delegazioni del nostro Ordine condividono le loro tradizioni, tra i Cavalieri si crea qualcosa di veramente speciale: cresce il rispetto, cresce la curiosità e spesso cresce anche l’ispirazione. Uno dei modi più belli in cui le culture si incontrano è attraverso la gastronomia. A tavola, le differenze spesso svaniscono naturalmente: condividere un pasto è forse la forma più universale di legame umano. I piatti raccontano storie su una regione, sul ritmo delle stagioni e sulle generazioni che hanno conservato con cura le loro ricette e le loro tradizioni".

Nel corso del Capitolo, il Gran Maestro Tomaso Zanoletti ha inoltre nominato cinque nuovi Cavalieri e conferito il Collare di Cavaliere Onorario al Comandante della Guardia di Finanza Andrea Alba.

L’evento è stato anche occasione per accogliere Mark Lesk, Presidente della Fédération Internationale des Confréries Bachiques, che ha consegnato un importante riconoscimento al Gran Maestro Onorario dell’Ordine Bianca Vetrino: "Ho avuto il piacere di consegnare questo attestato di grande stima a Bianca Vetrino per il suo importante impegno a servizio delle Confraternite Bacchiche, dell’Ordine dei Cavalieri di cui è stata Gran Maestro, ma anche e soprattutto a servizio della FICB, per la quale ha rappresentato l’Italia in qualità di Vice Presidente per molti anni. Abbiamo apprezzato la sua presenza costante, la disponibilità all’ascolto e i suoi importanti consigli, frutto di una grandissima esperienza alla guida di una delle Confraternite enogastronomiche più importanti del mondo".

Il Capitolo è proseguito con l’aperitivo nel cortiletto del Castello e il pranzo conviviale presso il ristorante dello Chef Alessandro Mecca.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 23 maggio, con il 332° Capitolo della Tradizione, durante il quale l’Ordine accoglierà al Castello di Grinzane Cavour i Cavalieri della Delegazione di New York.

STORIA DELL’ORDINE. L’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, fondato nel 1967, con oltre 20 Delegazioni internazionali, funge da ponte tra i produttori locali e gli appassionati e i collezionisti di tutto il mondo, promuovendo attivamente la gastronomia autentica, i vini e l’enoturismo nelle Langhe, Monferrato e Roero.

Gli eventi organizzati in Italia e all’estero, che attirano da anni l’attenzione di Ambasciate e Consolati, rappresentano un’importante vetrina per le eccellenze locali. Dal 2022 infatti, le iniziative autunnali si integrano nella “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”, consolidando ulteriormente il ruolo dell’Ordine nella valorizzazione dei tesori gastronomici del territorio a livello internazionale.