Stasera a Verzuolo l'arrivo della fiaccolata dei "Testimoni di libertà"

Stasera, vigilia del 25 Aprile, Verzuolo tornerà ad essere la meta finale della fiaccolata "Testimoni di libertà" che partendo da Saluzzo (in piazza Cavour alle 19,30) procederà a piedi sulla pista ciclopedonale di via Bodoni fino a Manta.

I mantesi potranno inserirsi nel corteo per raggiungere, alle 21,15, il piazzale intitolato ai Donatori di Sangue di fronte alla scuola dell’infanzia di Verzuolo.

Qui arriverà la fiaccolata che partirà alle 20,30, nell’area davanti alle scuole medie di Verzuolo, in via Europa, transiterà poi in Corso Re Umberto per ricongiungersi con il corteo proveniente da Saluzzo e Manta.

Alle 21,30, il corteo che radunerà i tre gruppi raggiungerà la centrale piazza Martiri della Libertà davanti al Municipio di Verzuolo, la cui facciata sarà utilizzata come scenario della rappresentazione «Diritto in Chiaroscuro – parole e musica per illuminare le Libertà negate».

“Le iniziative della nostra associazione partigiani della sezione di Verzuolo e Valle Varaita, - spiega il presidente Dario Peirano affronteranno quest’anno come tema portante i diritti umani che, nella prima parte della Costituzione Italiana, hanno ampio spazio e costituiscono la base della nostra convivenza civile e democratica.

Il calendario degli appuntamenti realizzati per l’Anniversario della Liberazione, qui a Verzuolo, ha avuto un prologo che come Anpi abbiamo organizzato venerdì 13 aprile a palazzo Drago in un dibattito pubblico, che ha visto protagonisti Nikzat Khosro, presidente dell’associazione medici iraniani in Italia, Nikzat Elhan, rifugiata iraniana ed attivista per i diritti umani, e David Renzo, esponente di Amnesty International Cuneo”.

La commemorazione di domani martedì 25 Aprile a Verzuolo sarà diversa dagli anni precedenti.

“Anziché l’orazione ufficiale – dice Peirano - saranno al centro del momento di riflessione in piazza Martiri, gli studenti delle scuole medie verzuolesi, che con gli attori della Compagnia Primo Atto di Saluzzo eseguiranno delle letture attinenti le ingiustizie, i soprusi, i diritti negati in tanti Stati del mondo.

I protagonisti delle letture saranno illuminati da «coni» di luci e ombre per significare come appunto i diritti umani siano in una sorta di «chiaroscuro» non ben definito.

Attinenti al tema – conclude Peirano - saranno letti anche alcuni articoli della Costituzione italiana in occasione del 75° anno dalla sua entrata in vigore”.

Le letture saranno intervallate dalle canzoni dei partigiani cantate da Elisa Allione tra cui “Bella Ciao”.

Seguiranno le testimonianze sui diritti negati, come spiega Anna Bonetto del direttivo Anpi di Verzuolo: “Si parlerà di una donna dell’Iran e si ricorderà Maria Luisa Alessi, staffetta partigiana della Brigata Garibaldi, nata nella frazione Falicetto di Verzuolo nel 1911, l’unica donna del saluzzese caduta nelle fila della Resistenza.

Saranno inoltre ricordate – continua Bonetto - le “Madri di Srebrenica” simbolo della resistenza rappresentata dall'incessante battaglia per la verità e la giustizia in seguito ai fatti avvenuti in Bosnia, nel luglio 1995, quando ci fu un genocidio con l’uccisione di oltre 8 mila uomini e ragazzi musulmani, sterminati durante la guerra in Bosnia-Erzegovina”.

Dopo la fiaccolata di stasera, lunedì 24 aprile, il programma dedicato dal comune di Verzuolo all’anniversario della Liberazione prevede per domani, martedì 25 aprile: alle 8 la celebrazione della messa alla Cappella di Madonna della Neve nella frazione di Villanovetta. Alle 9,30 al Parco della Resistenza (sito a Palazzo Drago in via Marconi 13) è prevista la commemorazione ufficiale alla presenza del sindaco Giancarlo Panero, dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale e del Consiglio comunale dei ragazzi (Ccr), degli studenti degli istituti scolastici della cittadina.

A ciascun membro del Ccr sarà consegnata dal sindaco una copia della Costituzione.

Seguirà la celebrazione della messa alle 10.30.

“Più di 78 anni fa – ricorda il sindaco Giancarlo Panero - i giovani di allora, con idee diverse ma con l’unico comune obiettivo, si sono impegnati, anche con la vita, resistendo alla dittatura fascista e conquistando la libertà.

Allora furono definiti "partigiani", cioè stavano da una parte, dalla parte della libertà.

Partigiani e resistenti, ecco il motivo dell’intitolazione del Parco di Palazzo Drago. È intitolato, appunto, alla "Resistenza", cioè resiste all’invasore e al dittatore.

Ecco: la Storia è maestra di vita; dobbiamo incidere questa lezione nella memoria.

Fare memoria per mantenere vivo il ricordo, peró, non è solo non dimenticare, ma assumere l’impegno”.