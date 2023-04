Un 40enne grave al Cto di Torino dopo lo scontro tra auto e moto a Bagnasco

Un 40enne elitrasportato in codice rosso al Cto di Torino, poi altri due feriti rispettivamente in codice giallo e verde, portati in ambulanza a Mondovi.

E’ il bilancio dell’incidente verificatosi intorno alle 12 di oggi, lunedì 24 aprile, lungo la Strada Statale 28 “del Colle di Nava”, nei pressi dell’abitato di Bagnasco.



Nel sinistro, sono rimasti coinvolti, per cause in corso di accertamento, un motociclo e due autovetture. La stessa Statale è temporaneamente chiusa al traffico.



Il personale Anas, il 118, vigili del fuoco con squadre da Mondovì e dal distaccamento volontari di Garessio, e le forze dell’ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità lungo la statale appena possibile.