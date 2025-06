"Grazie a tutti i volontari di Mombasiglio"

Gentile direttore,

Con queste righe vorrei ringraziare ogni singolo volontario di Mombasiglio. Stiamo attraversando un periodo parecchio complicato: in autunno il nostro messo è andato in pensione e per varie vicissitudini non è stato ancora del tutto rimpiazzato. Inoltre, da questa primavera siamo senza cantoniere, tutto ciò sta creando non pochi problemi nella gestione delle esigenze quotidiane.

Grazie ad alcune persone che stanno dedicando parte del loro tempo, mezzi e carburante, il che non rappresenta certo nulla di dovuto, siamo riusciti a tagliare parte dell'erba, pulire alcuni tombini e cunette, e pulire il cimitero municipale che richiedeva lavori assolutamente necessari.

Altri volontari si stanno dedicando alla gestione della biblioteca, assicurandone l'apertura pur se per pochi giorni alla settimana e garantendone la pulizia interna e la sistemazione dei libri, mentre la Pro loco continua a organizzare eventi per promuovere il territorio e le sue peculiarità.



Sono orgoglioso di essere l'amministratore di questo Paese, l'atteggiamento di queste persone fa la differenza per la nostra comunità.



Grazie a tutti

Il sindaco

Basilio Buzzanca