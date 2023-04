Al Caffè Lurisia torna l'arte dell'acquerello internazionale

Anche quest’anno la promessa del consueto appuntamento con l’Arte dell’Acquerello Internazionale, presso la ormai storica “Saletta d’Arte” del Caffè Lurisia, si sta concretizzando.



Protagonista delle varie performances ed esposizione sarà il celebre artista canadese Michael Solovyev. Un trascorso accademico unito ad una brillante carriera nel settore della scenografia teatrale, gli hanno aperto la strada allo studio ed alla sperimentazione di varie tecniche artistiche privilegiando, al fine, “l’Acquerello”. Il suo impeccabile stile, supportato da un’eccellente tecnica del “disegno” e da una profonda conoscenza dei pigmenti colorati, privilegia la figurazione, sia essa legata alla ritrattistica che alla pura ambientazione paesaggistica, urbana ed agreste.



Più volte, egli, è stato definito “Acquerellista solare”, ciò dovuto al sapiente uso delle trasparenze e dei contrasti luminosi che rendono i suoi lavori unici e personali; a suo dire: anche un soggetto insignificante, supportato da una buona composizione ed una efficace luminosità, può diventare un tema interessante da trattare. Questo artista vive in simbiosi con la tecnica dell’acqua con cui intreccia un rapporto di completa padronanza che, nonostante ciò, gli permette costantemente di provare stupore nell’azione spontanea ed imprevedibile esercitata dall’acqua e dai pigmenti.



Solovyev vanta un curricolo notevole: oltre ad essere “Ambasciatore” del marchio “Daniel Smith”, nota casa americana produttrice di eccellenti colori, ed “Ambasciatore del marchio “Escoda”, che produce pennelli artigianali di alto livello, è anche “Leader”, per lo stato del Canada, nel progetto “Fabriano in Acquerello”. Ha al suo attivo numerose esposizioni personali e collettive in tutto il mondo; la sua attività principale resta tuttavia legata alla didattica, per la quale realizza stage e workshops in numerosi paesi in tutto il globo, con grande soddisfazione da parte dei numerosi corsisti che lo seguono costantemente.



In questa parentesi monregalese sono previsti due workshop ed un incontro di pittura in plein air, a parte, naturalmente, l’esposizione personale comprensiva di circa una quindicina di acquerelli che trattano i temi cari all’artista: figure, ritratti e paesaggi.



L’inaugurazione della mostra avrà luogo presso la “Saletta d’Arte” del “Caffè Lurisia” in via L.Einaudi, 2 in Mondovì, alle ore 18 di sabato 6 maggio, alla presenza dell’artista e dei vari ospiti. L’esposizione sarà visitabile, negli orari concernenti l’attività del locale, fino al 6 giugno. Per eventuali informazioni rivolgersi al Caffè Lurisia, tel. 0174 43525.