Ceresole d'Alba, aperte le visite al Museo Internazionale delle Donne Artiste

Il Mida ospiterà unicamente opere di artiste donne di rilievo internazionale in una esposizione "dinamica" e in movimento che via via si arricchirà di nuove opere di artiste. Tra queste sono presenti opere di_

Berthe Morisot

Suzanne Valadon

Louise Bourgeois

Beverly Pepper

Marina Abramovic

Yoko Ono

Jenny Holzer

Mary Cassat

Rabarama

Carmen Gloria Morales

Zhang Hongmei

Xiao Lu

Xiao Ge

Ruschica Wason Sing

Maria Cristina Carlini

Yoyoi Kusama

Paola Gandolfi

Sonia Delaunay

Patrizia Taddei



Il Mida inoltre coinvolge con i suoi allestimenti anche il centro cittadino con la collocazione di installazioni e sculture in luoghi appositamente selezionati e poi, ogni anno, di piastrelle e elementi relativi a artiste non esposte nello spazio museale ma degne di essere ricordate. Un apposito QR code collocato in prossimità dell'installazione, permetterà di conoscere le loro storie.

Il ticket di ingresso per il MIDA può essere acquistato online sul portale www.vivaticket.it (https://www.vivaticket.com/it/ticket/mida-museo-internazionale-delle-donne-artiste/206496) con le seguenti seguenti tariffe :



TARIFFE INGRESSO

INTERO 8,00 €

RIDOTTO 5,00 €

RIDOTTO ABBONAMENTO MUSEI 3,00 €