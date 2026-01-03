Tutto pronto per la 27ª edizione del Presepe vivente di Pianvignale

La 27ª edizione del Presepe vivente di Pianvignale è ormai alle porte, dopo oltre due mesi di preparativi dove i volontari, i ragazzi della Pro Loco e l' Amministrazione comunale hanno lavorato fianco a fianco per dare vita all’appuntamento natalizio più sentito e partecipato della val Maudagna.

L'appuntamento è per domenica 4 gennaio, quando il presepe si estenderà per tutta la giornata, dalle 10 alle 17 con ingresso libero. Oltre ai figuranti con i loro antichi mestieri sarà confermato il local street food, che vedrà protagonisti lo chef Gianluca Sibilla, con tagliatelle di castagne, bunet e dolci a base di castagne e nocciole, la Pro Loco di Torre Mondovì con frittelle di mele e cupeta, e la Pro Loco di Frabosa Sottana con polenta, sugo di salsiccia, crema di formaggi e zuppa di fagioli e salsiccia.

«Abbiamo scelto di mantenere il presepe di giorno perché è una formula che funziona e piace, soprattutto alle famiglie con bambini - spiega il presidente della Pro Loco Paolo Voarino -. È un presepe vivo e dinamico, dove il visitatore può interagire con i vari figuranti, e scoprire gli antichi mestieri e sentirsi così coinvolto in modo diretto».

Confermato, dopo il successo dello scorso anno, anche il laboratorio artistico per i più piccoli, che domenica 4 gennaio sarà curato da Erika Corrado, in arte Art-Ika. I bambini potranno dare spazio alla fantasia e portare a casa un piccolo ricordo dell’esperienza, ispirato ai Troll nati dall’immaginario dell’artista, creature legate alla natura, ai boschi e all’acqua, che accompagneranno il laboratorio di questa edizione.

Tra i grandi ritorni spicca quello di Mario Collino, in arte Prezzemolo, conosciuto come il “Geppetto del Piemonte”. Con i suoi giocattoli d’altri tempi, realizzati a mano con materiali di riutilizzo, farà rivivere giochi antichi nati dai racconti degli anziani incontrati nelle case di riposo, affascinando grandi e piccoli. Accanto a lui, confermatissimo anche Renato Agosto, il Trottolaio di Roccavignale, custode di una tradizione secolare, e una postazione di giochi d’ingegno curata dal giovane pianvignalese Pietro Dho, pronta a mettere alla prova curiosità e abilità dei visitatori.

La Sacra Famiglia di questa edizione sarà interpretata da Andrea, Alessandra e il piccolo Roberto.

Andrea Borgna, 40 anni, idraulico e lattoniere; Alessandra Garelli, 32 anni, aiuto cuoca in casa di riposo. La loro famiglia, residente nel comune di Frabosa Sottana, è composta da Leonardo , 15 anni, Edoardo ,13 anni, e il piccolo Roberto che compirà un anno a dicembre.

Una famiglia del posto che già da tempo si era proposta per questo ruolo, e siamo stati molto contenti di questa loro entusiasmo e voglia di partecipare in modo attivo a questa manifestazione.

Nel ruolo di re Erode confermato il gallese (ormai trapiantato in Italia) Neil Hinds con la sua famiglia.

Come la scorsa edizione sarà un presepe molto musicale, con la presenza degli Zampognari di Vottignasco, del gruppo canoro Vox Cordis e del duetto Antiqua Fatis che farà il concerto di chiusura nella chiesa parrocchiale domenica 4 gennaio

Per informazioni è possibile contattare il 339 5928256 o visitare la pagina Facebook del Presepe vivente di Pianvignale.