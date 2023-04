L'incontro di Sveva e Celeste con Mattarella al Museo Casa Galimberti [VIDEO]

A 80 anni dal celebre discorso di Duccio Galimberti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ieri a Cuneo per celebrare la Festa delle Liberazione, ha fatto tappa anche al Museo Casa Galimberti, accompagnato dal vice sindaco Luca Serale.

Una visita guidata dalla coordinatrice delle attività Cristina Giordano che ha accompagnato con professionalità il Capo dello Stato nello studio dell'avvocato Tancredi Galimberti (Ministro delle poste e dei telegrafi del Regno d'Italia, e padre di Duccio e di Carlo Enrico), nei locali dove Duccio tenne il discorso il 26 luglio 1943 e nell'abitazione privata della famiglia.

"Una grande emozione guidare il Presidente nel nostro Museo e scoprire che conosceva perfettamente la storia di Duccio, eroe nazionale", ha dichiarato Cristina Giordano.

Guarda il video pubblicato sul canale della Presidenza della Repubblica Italiana - Quirinale:

Particolarmente emozionante l'incontro tra Mattarella e due studentesse dell'Istituto Grandis di Cuneo. Sveva Curti che frequenta la 4^ F e Celeste Abellonio della 4^ G erano accompagnate dalla dirigente Milva Rinaudo per raccontare al Presidente del progetto scolastico “Ogni giorno è il giorno della Memoria”.

Due ragazze di 17 anni in rappresentanza dei 1.301 studenti del Grandis che indossavano con orgoglio la felpa dell'istituto: “Siamo onorate di poter parlare con Lei”. Un incontro durato dieci minuti in cui Sveva e Celeste hanno raccontato, non senza quel pizzico di emozione, di essersi fatte coinvolgere dalla storia di Ildo Vivanti, “un ragazzo della nostra età espulso dalla scuola in quanto ebreo e che divenne partigiano a seguito del discorso di Duccio Galimberti”. Ildo Vivanti venne barbaramente ucciso sul greto di Stura, a San Rocco Castagnaretta nel settembre del 1943 ed è stato insignito della Medaglia d’oro al Valor Militare.

“È stata un momento unico ed eccezionale – ha commentato la dirigente Milva Rinaudo -. Prima di tutto per la grandezza dell'uomo, oltre che per la sua carica istituzionale. Poi un grande riconoscimento al nostro istituto che lavora quotidianamente su molteplici realtà. Ci tengo a ringraziare tutti i docenti e, in particolare, la prof. Barbara Blangetti, referente del progetto sulla Memoria. Per noi la scuola è il vero ascensore sociale, e solo attraverso il sapere i ragazzi potranno fare la giusta parte. Il Presidente Mattarella è stato molto disponibile. Ha dialogato dieci minuti con noi e alla fine ha anche chiesto alle ragazze cosa volessero fare dopo. Ha preso il depliant creato dagli studenti e distribuito a Cuneo sui valori di tolleranza e inclusione”.

“La storia insegna, bisogna farla conoscere”, ha detto il Presidente Mattarella congedandosi con un sorriso da Sveva e Celeste.