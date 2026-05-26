Prato Nevoso, i residenti alzano la voce: “Degrado e servizi carenti, servono interventi immediati”

Riceviamo e pubblichiamo:

Con la presente, i sottoscritti cittadini e residenti di Prato Nevoso intendono portare formalmente all’attenzione delle istituzioni competenti — Comune, Provincia e Regione — una serie di criticità strutturali gravi e persistenti che ledono i diritti fondamentali della comunità e che richiedono un intervento politico e amministrativo immediato, concreto e misurabile. Non si tratta di semplici disagi: si tratta di un fallimento nella gestione del territorio pubblico che non può essere ulteriormente tollerato né ignorato. Le problematiche che seguono sono documentate e reiterate nel tempo, e interpellano direttamente la responsabilità di chi amministra questo territorio:

Decoro e pulizia del territorio: il progressivo e inaccettabile degrado estetico e igienico delle aree pubbliche e degli spazi comuni rappresenta una violazione del diritto al decoro urbano e alla dignità abitativa. L’assenza sistematica di manutenzione ordinaria e straordinaria ha ridotto strade e spazi pubblici in uno stato di abbandono che non è degno di una comunità amministrata. Chi governa ha il dovere politico e giuridico di garantire la cura del territorio: un contesto degradato non è solo un problema estetico, è il segnale di un’amministrazione che ha smesso di fare il proprio mestiere. Il danno si riflette direttamente sull’attrattiva turistica e sul valore economico dell’intera area;

Gestione dei rifiuti: il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti è gravemente deficitario e costituisce una violazione di legge oltre che dei diritti elementari dei cittadini. La raccolta irregolare e le situazioni igieniche inaccettabili non sono episodi isolati: sono il risultato di una gestione irresponsabile e di scelte politiche inadeguate. Ricordiamo che una corretta gestione dei rifiuti non è facoltativa: è un obbligo di legge sancito dalla normativa europea e nazionale, e chi amministra risponde penalmente e politicamente delle proprie inadempienze. I costi sociali, ambientali ed economici di questa inerzia ricadono sulla collettività, e i cittadini non intendono più accollarsi le conseguenze dell’inazione altrui;

Assenza di trasporto pubblico: l’assenza pressoché totale di un servizio di trasporto pubblico locale è una scelta politica che penalizza pesantemente residenti, turisti e operatori economici. L’isolamento di Prato Nevoso dai principali centri urbani e dai servizi essenziali non è una condizione naturale: è il risultato di anni di disinteresse istituzionale. Questa carenza scoraggia investimenti commerciali, insediamenti residenziali e lo sviluppo del territorio, riducendo il valore e le prospettive. Si segnala inoltre la totale assenza di comunicazione e informazione anche sui pochi servizi esistenti: i cittadini non vengono messi in condizione di esercitare i propri diritti di mobilità.

Alla luce di quanto esposto, i sottoscritti chiedono formalmente alle autorità competenti di adottare, con la massima urgenza e con tempi e modalità definiti e comunicati pubblicamente, un piano straordinario di intervento che comprenda: il ripristino integrale delle strade e degli spazi pubblici degradati; il ripristino e la messa a norma dei servizi igienici pubblici; la cura e il recupero del verde pubblico; la bonifica delle aree adibite alla raccolta rifiuti; e l’attivazione di un programma organico e condiviso per il trasporto pubblico locale. Si chiede altresì che vengano individuati e comunicati i responsabili politici e amministrativi di ciascun intervento, con relativi termini di attuazione.

Ricordiamo a chi ha responsabilità istituzionale che la cura del territorio, la garanzia dei servizi essenziali e la tutela della qualità della vita dei cittadini non sono atti discrezionali né favori concessi: sono doveri costituzionali e politici. Un’amministrazione che non garantisce il decoro, la salubrità e l’accessibilità dei propri territori non adempie al mandato ricevuto dai cittadini. Ci aspettiamo risposte concrete, non generiche rassicurazioni. Ci riserviamo di valutare ogni ulteriore azione a tutela dei nostri diritti — incluse quelle di natura politica, pubblica e legale — qualora le istanze qui espresse non trovassero seguito adeguato.

(Associazione Uniti per Prato Nevoso)