 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 26 maggio 2026, 06:53

Cedri di piazza Europa, da mobilitazione a partecipazione: incontro pubblico a Cuneo

Giovedì 28 maggio al Circolo Arcipelago confronto tra associazioni e movimenti per costruire una rete ecologista stabile a partire dall’esperienza condivisa di difesa del territorio

Cedri di piazza Europa, da mobilitazione a partecipazione: incontro pubblico a Cuneo

Giovedì 28 maggio 2026 alle ore 17, presso il Circolo Arcipelago di Cuneo (Corso Giolitti 31 – ingresso cortile Via Meucci 32/34), si svolgerà un incontro pubblico promosso da SEquS – Sostenibilità Equità Solidarietà e Ultima Generazione, con la partecipazione di associazioni, movimenti e realtà civiche che hanno sostenuto la mobilitazione per la difesa dei Cedri di Piazza Europa.

La vicenda che ha portato al ritiro della delibera comunale per l’abbattimento dei cedri, dopo i pronunciamenti del Consiglio di Stato, rappresenta una importante esperienza collettiva di partecipazione e difesa del territorio.

L’incontro partirà proprio da questa esperienza per aprire una riflessione più ampia sul rapporto tra mobilitazioni territoriali, comunità ecologiste e partecipazione politica.

Come trasformare le battaglie territoriali in percorsi stabili di relazione, partecipazione e presenza ecologista nei territori?

Interverranno rappresentanti di SEquS: Sostenibilità Equità Solidarietà - Ultima Generazione -  liste civiche Cuneo Mia ,  Cuneo per i Beni Comuni - Associazione Di Piazza in Piazza - Federazione Ecologisti Europei.

L’iniziativa vuole promuovere un confronto pubblico aperto sul bisogno di costruire relazioni e comunità ecologiste capaci di dare continuità alle esperienze territoriali nate dalla difesa dei beni comuni e degli ecosistemi.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium