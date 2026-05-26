Cedri di piazza Europa, da mobilitazione a partecipazione: incontro pubblico a Cuneo

Giovedì 28 maggio 2026 alle ore 17, presso il Circolo Arcipelago di Cuneo (Corso Giolitti 31 – ingresso cortile Via Meucci 32/34), si svolgerà un incontro pubblico promosso da SEquS – Sostenibilità Equità Solidarietà e Ultima Generazione, con la partecipazione di associazioni, movimenti e realtà civiche che hanno sostenuto la mobilitazione per la difesa dei Cedri di Piazza Europa.

La vicenda che ha portato al ritiro della delibera comunale per l’abbattimento dei cedri, dopo i pronunciamenti del Consiglio di Stato, rappresenta una importante esperienza collettiva di partecipazione e difesa del territorio.

L’incontro partirà proprio da questa esperienza per aprire una riflessione più ampia sul rapporto tra mobilitazioni territoriali, comunità ecologiste e partecipazione politica.

Come trasformare le battaglie territoriali in percorsi stabili di relazione, partecipazione e presenza ecologista nei territori?

Interverranno rappresentanti di SEquS: Sostenibilità Equità Solidarietà - Ultima Generazione - liste civiche Cuneo Mia , Cuneo per i Beni Comuni - Associazione Di Piazza in Piazza - Federazione Ecologisti Europei.

L’iniziativa vuole promuovere un confronto pubblico aperto sul bisogno di costruire relazioni e comunità ecologiste capaci di dare continuità alle esperienze territoriali nate dalla difesa dei beni comuni e degli ecosistemi.