Architettura e territorio al centro: a Saluzzo un incontro su identità e futuro delle comunità

Un momento di riflessione e confronto sul rapporto tra architettura, territorio e comunità: è questo l’obiettivo dell’incontro “Identità - Ascolto - Progetto - Futuro”, in programma mercoledì 27 maggio alle ore 16 all’Antico Palazzo Comunale di Saluzzo.

L’iniziativa è promossa dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Cuneo in collaborazione con Start/Storia Arte Saluzzo, Fondazione Amleto Bertoni e Comune di Saluzzo, e si propone di approfondire il ruolo dell’architettura e del design contemporaneo come strumenti capaci di generare relazioni, attivare processi di trasformazione e costruire nuove prospettive per i territori.

Il pomeriggio si aprirà con i saluti istituzionali, seguiti dalla proiezione del docufilm “Il tempo della montagna – Architettura Alpina in dieci storie”, promosso dall’associazione Architetti Arco Alpino, che racconta esperienze significative di progettazione nei contesti montani.

A seguire, spazio alla tavola rotonda con professionisti impegnati nella rigenerazione territoriale e nell’architettura alpina contemporanea: Officina82 con gli architetti Lara Sappa e Fabio Revetria, l’architetto Roberto Olivero, l’architetto Barbara Martino e GMP Studio con Fabrizio Masarin. A moderare l’incontro sarà il professor Daniele Regis, già docente del Politecnico di Torino.

L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, con riconoscimento di 4 crediti formativi professionali per gli architetti. Al termine sarà inoltre possibile visitare la mostra di antiquariato alla Castiglia, aperta fino alle ore 20.

Un appuntamento che invita cittadini, studenti e professionisti a confrontarsi sul valore del paesaggio e sulle sfide future dei territori, tra identità, progettazione e sviluppo sostenibile.



