A scuola di primo soccorso: a Cuneo l’Open Day che forma i soccorritori di domani

Nel 2018 è nato il progetto “A scuola di Primo Soccorso – Open Day del Soccorso” grazie all’impegno della Croce Bianca di Ceva, Croce Bianca di Fossano, Croce Bianca Garessio, Croce Rossa di Mondovì, Volontari del Soccorso di Clavesana e di Dogliani.

L’obbiettivo del progetto è quello di portare nelle scuole secondarie di primo grado la cultura del primo soccorso in ambito extraospedaliero, insegnando manovre salvavita semplici ma che possano fare la differenza tra la vita e la morte. Negli anni l’iniziativa ha coinvolto altre realtà presenti sul territorio raggiungendo quest’anno 20 associazioni dislocate nel Monregalese, nel Cebano e Bassa Langa e riuscendo a coprire quasi tutta la Provincia di Cuneo. Sin dal principio, tale progetto ha vantato la preziosa collaborazione della Centrale Operativa 118 di Saluzzo e del Numero Unico di Emergenza 112.

Le lezioni presentate nelle scuole medie hanno previsto, in primis la corretta procedura per effettuare una chiamata di emergenza 112 e la funzione del sistema di emergenza sanitario territoriale, nonchè le prime manovre da effettuare in attesa dei soccorsi ivi incluso la tecnica del massaggio cardiaco.

Il progetto si concluderà con la giornata denominata Open Day dove la città ospitante, quest’anno Cuneo, accoglierà tramite le associazioni aderenti i ragazzi provenienti dalle scuole del Cuneese.

La giornata conclusiva ha lo scopo di presentare le varie attività legate alla catena soccorso ed al termine si svolgerà un’esercitazione in collaborazione tra i soccorritori di Misericordia, Anpas, Croce Rossa Italiana, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Guardia di Finanzia, Polizia Municipale e gruppo di Protezione Civile.

I volontari saranno vestiti tutti dello stesso colore, quale simbolo di unità e condivisione dei medesimi valori, a testimonianza del fatto che nel mondo del soccorso non esistono differenze, ma un unico ideale comune.

Quest’anno la giornata è stata organizzata dalla Confraternita di Misericordia di Cuneo e si terrà venerdì 29 maggio presso Piazza Virginio dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Al termine verrà effettuato il passaggio di testimone dal Sindaco di Cuneo a quello di Saluzzo e dalla Misericordia di Cuneo alla Croce Verde di Saluzzo che ospiterà l’evento il prossimo anno. In tale occasione verrà donato un defibrillatore ad una scuola di Cuneo per dimostrare il tangibile impegno delle associazioni nella prevenzione dei rischi sanitari.

Grazie all’impegno di tutti anche quest’anno sono stati formati tanti giovani ragazzi che faranno la differenza nel mondo di domani.

Il comitato tecnico scientifico dell’Open Day del soccorso ringrazia per il progetto 2026 la Croce Bianca di Ceva, la Croce Bianca di Fossano, la Croce Bianca di Garessio, Croce Rossa comitati di Busca, Dronero, Manta, Monesiglio, Peveragno, Racconigi, Sampeyre, Savigliano, il comitato Provincia Granda, la Croce Verde di Saluzzo, Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana, Var Canale, Volontari del Soccorso di Dogliani, la Centrale Operativa 118 di Saluzzo, il NUE112 e Confraternita di Misericordia di Cuneo.