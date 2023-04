Un inglese da ‘top manager’ per due studenti dell’Ancina

Sul sito dedicato alle certificazioni dell’Università di Cambridge spiegano così l’esame C2 Proficiency: “È la certificazione di più alto livello”, sinonimo di “perfetta padronanza della lingua inglese ad altissimi livelli”, tale da assicurare il possesso di “competenze fondamentali per accedere a corsi e posizioni di alto livello, quali master, dottorati, PhD, postgraduate, posizioni manageriali e direzionali”. E uno studente di soli 18 anni che consegua una certificazione di Inglese di livello C2 come il Cambridge Proficiency è senza dubbio un evento raro, eppure non impossibile al Liceo Scientifico “Ancina” di Fossano: è infatti quel che è successo a Vittoria Ornato e a Francesco Paschetta, entrambi allievi della classe 5B dello scientifico, i quali nel mese di marzo hanno sostenuto e conseguito la certificazione linguistica di livello più alto, traguardo raggiunto al liceo fossanese da ben 19 allievi nell'ultimo decennio.

Che cosa caratterizza questo esame somministrato da Cambridge Assessment? Durante il suo svolgimento, il candidato deve dimostrare di comprendere testi scritti ed audio presi da quotidiani, libri, trattati, saggi, con una modalità di elaborazione nella quale emergono, oltre alla rapidità di esecuzione, la competenza linguistica e il possesso di abilità logico-comunicative che permettono di associare idee e concetti espressi da diversi interlocutori. Anche le prove di produzione, scritta ed orale, richiedono livelli elevati di competenza linguistica nell’elaborazione di saggi, relazioni, articoli, recensioni, all’interno dei quali il contenuto non può mai essere banale o scontato. Infatti, la competenza linguistica ed il contenuto vanno di pari passo, e le idee devono essere espresse con coerenza, coesione ed ovviamente, proprietà linguistica di livello avanzato.

Abbiamo chiesto ai due studenti le loro impressioni: Francesco si dice “soddisfatto di essere riuscito a raggiungere un grande obiettivo, un punto di partenza per il nostro futuro e la nostra carriera lavorativa”, mentre Vittoria ammette che “la prova è stata impegnativa, ma il conseguimento della certificazione mi ha gratificata per gli sforzi fatti in precedenza”.

Il professor Lorenzo Dalmazzo, loro insegnante nel corso di tutto il quinquennio, prova enorme soddisfazione nell'affermare che “il successo di questa (Cpe) ed altre certificazioni (First e Cae) al Liceo Ancina è dovuto all'impegno ed alla motivazione degli studenti, alla squadra dei docenti del dipartimento di Inglese, oltre alle efficaci metodologie didattiche adottate. Il potenziamento dell' Inglese sull'indirizzo scientifico, con l'aggiunta di un'ora alla settimana con docente madrelingua a partire dal prossimo anno scolastico non potrà che migliorare una offerta formativa già di livello alto”.