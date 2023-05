Chiave spezzata dentro il cilindro: la soluzione dell'esperto

Chi di noi non ha mai dovuto affrontare il problema della chiave spezzata nella serratura? Può capitare a chiunque, ma cosa bisogna fare in questi casi? In questo articolo esamineremo le possibili cause per la rottura della chiave e vedremo quali sono i metodi più efficaci per estrarre una chiave spezzata. Infine, vi consiglieremo a quale figura professionale rivolgervi se non riuscite a risolvere il problema in autonomia.

Chiave spezzata nella serratura: come può succedere

Una delle situazioni più comuni che possono provocare la rottura di una chiave è usarla erroneamente dopo averla inserita nel cilindro. La forza applicata può causare lo strappo della parte finale della chiave all'interno del cilindro. Una volta rotta, può essere molto difficile da rimuovere, ancor di più rispetto a quando si verifica la rottura nella serrature classiche (leggi la differenza tra i due tipi di serratura!).

Inoltre, l’invecchiamento del materiale con il tempo e gli sbalzi termici causati dal passare delle stagioni possono indebolire la struttura della chiave fino a provocarne la rottura. In questi casi è importante sostituire subito le serrature usurate con prodotti di qualità adeguate per evitare che la stessa situazione si ripeta nel futuro.

Metodi per estrarre una chiave spezzata

Se avete già trovato voi stessi un pezzo di chiave all'interno della serratura, vi consigliamo di seguire queste semplici istruzioni, indicate da tecnici esperti che offrono il servizio fabbro a Torino che trovi sul sito fabbrotorinoeprovincia.it. Ecco di seguito cosa fare:

Provate ad applicare olio o acquaragia su entrambi i lati della parte spezzata della chiave, in modo da renderne più facile l’estrazione.

Attaccate una pinza ad uno dei lati e lentamente estraete la parte spezzata seguendo il senso di rotazione della serratura.

Se non riuscite a prenderla con la pinza, provate con un filo sottile ed assicuratevi di eseguire l’operazione con molta delicatezza per evitare di danneggiare ulteriormente il cilindro.

A quale figura professionale affidarsi se non si riesce a togliere la chiave

Se avete già provato ad applicare alcuni dei metodi su indicati ma non siete ancora riusciti a estrarre la chiave spezzata, allora vi consigliamo di affidarvi ad un professionista del settore come un fabbro o un serraturiere. Quest'ultimo saprà come aiutarvi in modo rapido ed efficace, evitando che la situazione si aggravi ulteriormente.

Conclusione

In conclusione, non esitate ad affrontare il problema della chiave spezzata nella serratura e seguite i nostri consigli per provare ad estrarla da soli. Se questo non funziona, rivolgetevi ad un professionista del settore per ottenere l’aiuto di cui avete bisogno. Ricordate che esistono delle figure specializzate nel settore che sanno come affrontare con successo situazioni simili in modo rapido ed efficace.