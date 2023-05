Alla 35ª festa del legno di Brossasco una targa-ricordo all’ex sindaco dei quattro mandati

Dal 1985 al 2004 Domenico Amorisco, attuale primo cittadino di Casteldelfino, era stato sindaco a Brossasco e, nella prima giornata della Festa del Legno, l’Amministrazione comunale ha voluto consegnargli una targa-ricordo per essere stato il padre putativo di una Festa che ha raggiunto il prestigioso traguardo della 35ª edizione.

La dedica, che porta la data di oggi, lunedì 1° maggio 2023, firmata dall’Amministrazione comunale, recita: “A Domenico Amorisco, all’uomo e al politico che con intuito ed energia ha colto le istanze della nostra gente e cambiato volto al paese di Brossasco”.

La cerimonia si è svolta nell’ampio Salone della Palestra coperta, introdotta dal presidente della Pro Loco Danilo Bianco che ha passato poi il microfono al sindaco di Brossasco Paolo Amorisco che, nel suo intervento, ha illustrato l’importanza della lavorazione del legno per Brossasco ringraziando cittadini e Pro Loco per la fattiva collaborazione.

Dopo l’apprezzato discorso del sindaco della Capitale del Legno Paolo Amorisco e il saluto dei consiglieri regionali Franco Graglia e Paolo Demarchi, del presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, del presidente dell’Unione Montana Valle Varaita Silvano Dovetta, del presidente del B.I.M. Varaita Marco Gallo, ha preso il microfono l’assessore Maurizio Beoletto che ha ricordato come quella del 2023 è la 35ª edizione, una tappa importante che trova la sua origine nel 1987 con l’idea dell’Amministrazione Comunale di quell’epoca, illustrando il motivo della consegna della targa celebrativa in un ringraziamento di Brossasco per essere stato l’ideatore, assieme ai suoi colleghi di quel ventennio, della Festa del Legno.

Emozionato e commosso, l’ex sindaco dei quattro mandati 1985/2004 Domenico Amorisco ha letto il suo intervento con un: “Ringrazio anzitutto l’intera Amministrazione comunale di Brossasco per il riconoscimento, con la consegna odierna di questa targa-ricordo, di essere stato, unitamente ai miei colleghi dell’epoca, il padre putativo della Festa del Legno che, oggi, ha raggiunto il prestigioso traguardo della 35ª edizione".

Per poi finire, dopo una lunga elencazione di opere realizzate per il paese, con: “Ma sarebbe troppo lungo elencare le opere realizzate nel ventennio 1985/2004, mi sono limitato, oggi, a percorrere un pezzo di storia che, con i colleghi delle diverse epoche, abbiamo scritto per Brossasco, consapevole che gli Amministratori di un Comune sono ricordati dall’opinione pubblica per quello che riescono a realizzare nei loro mandati legando il proprio nome alle opere realizzate e ai servizi resi. Concludendo, questa targa-ricordo mi ha dato l’occasione di parlare di un pezzo di storia di Brossasco, oggi che sono ancora impegnato alla guida politico-amministrativa di un altro Comune, quello di Casteldelfino, nel corso del mio nono mandato nei diversi Comuni della Valle Varaita dei quali sono stato e sono orgoglioso di averli rappresentati e guidati grazie, soprattutto, alla fiducia accordatami dalle rispettive popolazioni”.