Eventi | 05 dicembre 2025, 07:36

A Saluzzo arriva la mostra fotografica "Correre nell'abisso": dieci anni di scatti tra crisi, trasformazioni e speranze

Presso l'atelier di salita al Castello saranno esposte le immagini del reporter Daniele Caponnetto. La selezione delle fotografie e la cura dell'allestimento sono di Luca Giuliano, docente e artista locale

Una delle fotografie di Daniele Caponnetto in mostra all'atelier di Saluzzo

Sarà inaugurata sabato 20 dicembre alle ore 17 negli spazi dell'atelier di salita al Castello 15-A a Saluzzo la mostra fotografica "Correre nell'abisso", con gli scatti realizzati dal reporter Daniele Caponnetto. La selezione delle fotografie e la cura dell'allestimento sono di Luca Giuliano, docente presso l'Istituto Ego Bianchi di Cuneo e artista locale.

L'esposizione raccoglie quattordici immagini realizzate nell'arco di un decennio: un viaggio visivo attraverso un'epoca segnata da crisi, fratture e trasformazioni collettive. L'abisso evocato dal titolo è lo spazio reale che abbiamo attraversato e continuiamo ad abitare: la pandemia, le guerre, il collasso ecologico. Eppure, tra le immagini, resta una tensione alla sopravvivenza e alla speranza. Un racconto che non offre soluzioni, ma propone uno sguardo che attraversa il buio senza smettere di cercare la luce.

Daniele Caponnetto, 34 anni, è cronista, foto e video reporter nato a Saluzzo. Da oltre un decennio racconta il quotidiano attraverso immagini e parole per le testate del gruppo More News. Il suo approccio unisce l'urgenza del racconto giornalistico alla ricerca visiva, influenzata da musica, cinema e arte.

La mostra sarà visitabile ogni sabato e domenica dalle 15 alle 18 fino al 15 febbraio. Ingresso libero. Per aperture in altri orari: 346 0832494 (Daniele) o 340 8504147 (Luca).

redazione

