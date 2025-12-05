A Saluzzo arriva la mostra fotografica "Correre nell'abisso": dieci anni di scatti tra crisi, trasformazioni e speranze

Sarà inaugurata sabato 20 dicembre alle ore 17 negli spazi dell'atelier di salita al Castello 15-A a Saluzzo la mostra fotografica "Correre nell'abisso", con gli scatti realizzati dal reporter Daniele Caponnetto. La selezione delle fotografie e la cura dell'allestimento sono di Luca Giuliano, docente presso l'Istituto Ego Bianchi di Cuneo e artista locale.

L'esposizione raccoglie quattordici immagini realizzate nell'arco di un decennio: un viaggio visivo attraverso un'epoca segnata da crisi, fratture e trasformazioni collettive. L'abisso evocato dal titolo è lo spazio reale che abbiamo attraversato e continuiamo ad abitare: la pandemia, le guerre, il collasso ecologico. Eppure, tra le immagini, resta una tensione alla sopravvivenza e alla speranza. Un racconto che non offre soluzioni, ma propone uno sguardo che attraversa il buio senza smettere di cercare la luce.

Daniele Caponnetto, 34 anni, è cronista, foto e video reporter nato a Saluzzo. Da oltre un decennio racconta il quotidiano attraverso immagini e parole per le testate del gruppo More News. Il suo approccio unisce l'urgenza del racconto giornalistico alla ricerca visiva, influenzata da musica, cinema e arte.