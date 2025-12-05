"Il Presidente" al Teatro Toselli: il nuovo capolavoro di Davide Carnevali sul potere e la morale

Arriva al Teatro Toselli di Cuneo "Il Presidente", l'opera di Davide Carnevali che rappresenta il secondo tassello di un mosaico ideale della stagione teatrale. Il dramma, con la regia di Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro e la produzione del CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, costituisce un'importante tappa nel programma culturale cuneese, seguendo il precedente appuntamento con "Every Brilliant Thing" ("Le cose per cui vale la pena vivere") tratto dall'opera di Duncan Macmillan.

Davide Carnevali è un autore contemporaneo molto apprezzato per la sua capacità di mescolare diversi linguaggi e forme teatrali. La sua opera Confessione di un ex presidente esplora il tema del potere e delle sue implicazioni morali e personali con lo stile innovativo che caratterizza le sue creazioni. Accanto a una chiara riflessione sulla natura del potere, Carnevali mantiene quello sguardo verso la dimensione emotiva e universale che avvicina il pubblico alle grandi questioni della condizione umana.

La rappresentazione vede Filippo Nigro nel ruolo principale, portando in scena un'interpretazione intensa di questo dramma psicologico e sociale. Lo spettacolo promette di coinvolgere gli spettatori in una riflessione profonda sulle conseguenze del potere e sulle scelte morali che accompagnano chi lo esercita.