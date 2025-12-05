Evatar al Piccolo Teatro di Bra: il cabaret che sfida la tecnologia

Arriva sul palco sabato 13 dicembre alle ore 21 Evatar, uno spettacolo di teatro comico-cabaret scritto da Vanessa Giuliani e Bruno Furnari, con la stessa Giuliani come protagonista. Lo spettacolo affronta una domanda tanto attuale quanto sorprendente: è possibile modificare il corpo e la mente di una donna con la nuova tecnologia? E quali potrebbero essere i risultati, miracolosi o disastrosi?

Con uno stile brillante e originale, la protagonista accompagna il pubblico in un viaggio ironico e divertente tra dubbi, esperimenti e misteri, senza rinunciare a una vena di riflessione contemporanea. Si tratta di uno spettacolo leggero, incisivo e coinvolgente, perfetto per chi ama il teatro che sa far ridere e, al contempo, riflettere sulla realtà in cui viviamo.

I biglietti sono disponibili al prezzo di 12 euro (intero) e 10 euro (ridotto). È possibile acquistare online tramite ticket.it oppure sottoscrivere un abbonamento a 5 spettacoli a 40 euro (disponibile solo online). Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare via WhatsApp il numero 347 785 1494 .

La stagione teatrale è realizzata grazie al supporto del Comune di Cherasco, dello sponsor ufficiale Gemini Project, del partner Radio BraOnTheRocks e della collaborazione del Piccolo Teatro di Bra. Un ringraziamento speciale va anche alla Fondazione CRC per il contributo del Bando Pop.