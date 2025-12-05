Torna il villaggio di Babbo Natale della residenza "Don Serra" di Cervasca

A seguito della grande partecipazione dello scorso anno, sabato 13 dicembre dalle 14 alle 18, la Residenza "Don R. Serra" di Cervasca ospiterà la seconda edizione del suo Villaggio di Babbo Natale, animato da attività di intrattenimento per grandi e piccini.

La Residenza accoglierà gli animali del LuMa Parco di Borgo San Dalmazzo, con cui la Struttura ha collaborato nel corso dell’anno per attività divulgativa con gli Ospiti. Per tutta la durata dell’evento, i partecipanti potranno ammirare da vicino e accarezzare diverse specie di rapaci, capretti e agnelli, e conoscerne tutte le curiosità a riguardo.

Nel corso del pomeriggio, per le bambine e i bambini, un’attività di Truccabimbi e la possibilità di incontrare Babbo Natale per scattare insieme delle foto e consegnargli una letterina natalizia. Le lettere complete di indirizzo di spedizione riceveranno una risposta firmata proprio da Babbo Natale.

L’evento sarà scaldato dalle voci del coro A Natale Puoi di Cervasca che si esibirà alle ore 16.00 con un repertorio di canti natalizi tradizionali.

Alle ore 17 l’energia di Areliz incanterà il pubblico con la messa in scena della sua spettacolare performance con il fuoco.

Tutti i visitatori del Villaggio di Babbo Natale potranno assaporare una gustosa merenda invernale, a base di vin brulé, cioccolata calda, panettone e zucchero filato.

In occasione dell’evento, sarà inoltre possibile acquistare su offerta libera il biglietto per “Caccia ai regali di Babbo Natale”, la cui estrazione avverrà lunedì 23 dicembre.

I momenti più belli della giornata saranno catturati dall’obiettivo della fotografa Veruschka Verista.

Per maggiori informazioni: residenza.cervasca@puntoservice.org | tel.: 0171.857365