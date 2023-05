Alla riserva di Crava Morozzo la festa delle oasi con passeggiate, giochi e laboratori

Due giorni immersi nella natura: sabato 6 e domenica 7 maggio torna la Festa delle oasi e delle riserve della Lipu, 26 aree ricche di biodiversità e di ambienti mozzafiato, dal Piemonte alla Sicilia, gestite dall’Associazione in collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed enti privati.

La Riserva naturale Crava Morozzo ha un ricco programma per i festeggiamenti:

Domenica 7 maggio:

Ore 11: "Passeggiata col biologo" alla scoperta della riserva. Partenza dall’ ingresso lato Crava. Consigliata la prenotazione

Ore 15 : "Alla ricerca di ...." Attività gioco-sensoriale per bambini e famiglie (ritrovo al centro visite). Consigliata la prenotazione

Per tutto il giorno:

- al centro visite: Mostra "I superpoteri della natura"

- con partenza dall'ingresso lato Morozzo: l'OasiAnimata, percorso da svolgere in autonomia accompagnati da una originale storia su una bambina ed i suoi incontri con le piante velenose (il percorso è fruibile in ogni momento. Possibilità di ritirare il kit, con un contributo ad offerta, con tutti i materiali necessari per svolgere le attività presenti nelle tappe presso il "Caffè del Borgo", accanto all'ingresso della riserva.)

Inoltre

Sabato 6 e domenica 7 maggio "Tutto per Tutti" grazie agli Amici dell'Oasi di Crava Morozzo.

Sabato 6 - dalle 10 alle 18 al centro visite - laboratorio di falegnameria. Prenotazione obbligatoria

Domenica 7 - a partire dalle 10 al centro visite - "mercatino" del dono e di economia circolare: porta ciò che vuoi, prendi ciò che ti serve

Tutte le attività sono gratuite

Per informazioni e prenotazioni: oasi.cravamorozzo@lipu.it oppure 3477648262

In caso di maltempo le attività della domenica saranno rimandate alla settimana successiva. Si consiglia di contattare i recapiti indicati per conferma.

Tante zone umide ma anche canyon, aree costiere, boschi e ambienti agricoli ricchi di natura e di uccelli selvatici, dalla Palude Brabbia (Va) alla Riserva di Torrile (Pr), dalla Riserva del Chiarone-Massaciuccoli (Lu), la Gravina di Laterza (Ta) fino alle riserve siciliane del Biviere di Gela (Cl) e Saline di Priolo (Sr).

Luoghi ideali per rilassarsi e divertirsi con il birdwatching e tanti giochi per i più giovani: vasto il programma di iniziative che si rivolgono alle famiglie, con ovunque escursioni ed eventi birdwatching guidati, oltre a numerose attività ludiche e laboratori per bambini e ragazzi.

La Festa delle oasi e riserve della Lipu – che si tiene quest’anno nell’anno dell’approvazione della “Nature restoration Law”, la proposta della Commissione europea per restaurare la natura favorendo un ritorno della biodiversità e rendendola resiliente ai cambiamenti climatici - è un’occasione preziosa per conoscere le 26 oasi e riserve gestite dall’associazione, molte delle quali zone umide sottratte al degrado e alla cementificazione (o, in alcuni casi, oggetto di ripristini ambientali, come Crava Morozzo, Torrile, Celestina, Cave Gaggio e l’ultima arrivata, nel sistema Pantanello.

Nelle oasi e riserve della Lipu è possibile osservare 300 specie di uccelli selvatici tra cui il falco della regina, con 100 coppie nell’Oasi Lipu Carloforte, in Sardegna; il fenicottero, con 1.000 coppie alla Riserva Saline di Priolo della Lipu, in Sicilia; la cicogna nera e il lanario all’Oasi Lipu Gravina di Laterza, in Puglia; la grande garzaia della Riserva naturale di Torrile e Trecasali, nella pianura parmense, con 400 coppie appartenenti a tutte le specie di aironi che vivono nel nostro Paese.

Tra gli appuntamenti più spettacolari ed emozionanti non mancheranno le liberazioni pubbliche di uccelli selvatici curati dai centri recupero della Lipu.

Anche quest’anno uno spot Mediaset sosterrà la comunicazione della Lipu per far conoscere la festa al grande pubblico.

Il sistema oasi e riserve della Lipu ospita complessivamente circa 5mila differenti specie animali e vegetali, tra cui 358 specie di uccelli, 51 di mammiferi e oltre 50 specie tra rettili e anfibi.

Durante la Festa sarà comunque l’occasione per vedere aironi, rapaci e limicoli, come l’airone cenerino, il tarabuso, il falco di palude, il cavaliere d’Italia, insieme a rarità come moretta tabaccata, capovaccaio e pernice di mare.

I programmi delle giornate della Festa e i contatti con le strutture per le prenotazioni saranno pubblicati dal 26 aprile sul sito www.lipu.it