Seduta speciale per il Consiglio comunale di Dronero: a partecipare il Consiglio intercomunale dei ragazzi

“Tra di voi forse ci sono quelli che tra qualche anno prenderanno il nostro posto e faranno parte della giunta di Dronero” ha detto il sindaco Mauro Astesano.



Un pomeriggio davvero importante quello di lunedì, 20 maggio, per il Consiglio intercomunale dei ragazzi. I giovani, accompagnati dai loro insegnanti, Marilena Beltramo e Bruno Raspini (coordinatore del progetto) si sono recati in Comune e hanno preso al Consiglio comunale, sedendosi al tavolo con il sindaco, il vicesindaco, gli assessori ed i consiglieri.



Un’occasione unica, per ascoltare e vedere come si svolge una seduta, ma anche per portare le loro proposte. I ragazzi si sono dimostrati curiosi, attenti e propositivi. Hanno portato ad esempio a conoscenza dell’amministrazione comunale l’attuale difficoltà dell’essere al momento, plesso di Oltremaira e plesso di piazza Marconi, tutti insieme nell’edificio di piazza Marconi per i lavori di abbattimento e riedificazione della scuola di Oltremaira. Un investimento da 6 milioni di euro per il Comune, possibile grazie ai fondi del PNRR, il cui termine dei lavori è previsto per marzo 2026.



Una scuola nuova, più bella ma soprattutto più agibile: “Abbiamo scelto questa scuola - ha spiegato ai ragazzi il sindaco Astesano - perché era quella che presentava maggiori criticità ed i rischi più grossi da un punto di vista sismico. L’indice di resistenza era veramente basso e quindi l’edificio non era più utilizzabile. La temporanea situazione comporta indubbiamente dei sacrifici da parte vostra, come l’essere in delle aule più piccole, ma in accordo con la dirigente scolastica abbiamo ritenuto che fosse meglio così rispetto all’utilizzo dei container, perché seppur ora gli inverni non siano più così freddi e nevosi abbiamo esempi anche vicini di difficoltà a riguardo e non è secondo noi la scelta più ottimale”.



Altre richieste sono poi giunte da parte dei ragazzi, inerenti all’ambiente scolastico (bagni, arredi, sedie) ma anche sulla città. I ragazzi hanno chiesto infatti all’amministrazione comunale di curare di più le piste ciclabili e hanno mostrato preoccupazione per la colonia felina in via Senatore Lombardi. Il Comune si è dimostrato attento ma anche molto ammirato per la sensibilità dimostrata dai ragazzi.



Durante il Consiglio, colmo di riconoscenza ed affetto è stato il ricordo da parte del consigliere Pierluigi Balbi dell’ex sindaco di Villar San Costanzo e Dronero Giovanni Biglione, deceduto una quindicina di giorni fa. La ristrutturazione del teatro di Dronero, l’inaugurazione del poliambulatorio, l’essere promotore insieme ad altri sindaci dell’accordo con l’acda come gestore unico per l’acqua nelle case, ma anche precursore di iniziative culturali importanti come “Culturalmente”. Balbi, assessore al tempo del mandato di Biglione a Dronero (2004-2009), ha sottolineato i progetti realizzati e come gli indebitamenti di quegli anni del Comune, di cui si era molto scritto e parlato, erano stati secondo lui investimenti importanti e decisivi per il futuro di Dronero. È stata invece nominata consigliere di minoranza Chiara Beltramo: per numero di voti ricevuti durante le elezioni, prende lei il posto di Oscar Virano, che ha assegnato le dimissioni in quanto candidato sindaco per il comune di Villar San Costanzo. Da parte sua i ringraziamenti, l’impegno a lavorare ed a impegnarsi al meglio.



I ragazzi del Consiglio intercomunale hanno avuto modo lunedì di vedere come si svolge un Consiglio comunale, con l’appello iniziale, l’attenzione ai vari punti dell’ordine del giorno, gli interventi, il confronto, le richieste e le votazioni.



“Vi ringraziamo e ringraziamo anche i vostri insegnanti - ha detto il sindaco Astesano al termine del Consiglio - . Vi invitiamo a venire nuovamente in Comune. Abbiamo segnato tutte le vostre richieste e la prossima volta sarà l’occasione per dirvi cosa abbiamo fatto. Il confronto con i cittadini per noi è molto importante ed è per questo che organizziamo incontri anche nelle frazioni. Ci teniamo a registrare le sedute del Consiglio comunale di modo che tutti i cittadini possano vedere di cosa si discute ed essere così parte attiva. Dronero è di tutti e la costruiamo insieme, pensandola ogni volta sempre più bella”.