Book Date: consigli di lettura "vis-à-vis" al parco della Resistenza di Cuneo

Book Date - Consigli di lettura "vis-à-vis", è l'evento ideato da Marco Malinki per creare occasioni di incontro e scambio tra appassionati lettori e non solo.

Quando e dove?

Sabato 13 maggio, nel pomeriggio, al Parco della Resistenza di Cuneo.

Siamo fiduciosi che il sole ci farà compagnia!



Perché?

Quante volte ci siamo trovati a raccontare ad un amico di quel libro, trovato quasi per caso, che ci ha lasciato dentro qualcosa di grande e che dovrebbe assolutamente leggere...

Ecco, perché non estendere questo consiglio anche ad altri sconosciuti (fino a quel giorno), appassionati di lettura?



Come funziona?

Più o meno come vuoi tu, ma in linea di massima:

Scegli un libro che hai amato, o anche 2/3 se proprio non riesci a decidere (meglio escludere i grandi classici o testi troppo “mainstream”), portalo con te, magari prendi anche una coperta che ti faccia sentire più comodo.

Siediti vicino a qualcuno a caso e condividete a vicenda i pensieri sul “vostro” libro. Quando sarete entrambi soddisfatti, alzati e ripeti l'operazione fino a quando ne avrai voglia.



La speranza è di tornare tutti a casa con tanta voglia di leggere, alcuni buoni consigli e chissà... magari anche qualche nuova amicizia! Le librerie "dell'Acciuga", "il Libraio" e "Senza polvere" si sono rese disponibili a supportare e condividere l'iniziativa.