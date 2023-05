"Grazie a chi ha prestato soccorso a mio fratello Roberto Revelli"

Gent. Direttore,

A nome di tutta la mia famiglia, attraverso il suo giornale, voglio ringraziare tutte le persone che si sono fermate e prodigate in tutti i modi per soccorrere mio fratello Roberto colto da malore sabato 6 maggio sulla strada dei Cannoni.

Non è assolutamente scontato in momenti cosi concitati e drammatici trovare persone non solo cosi disponibili ma anche molto capaci. La loro presenza infatti ha permesso il mantenimento delle sue funzioni vitali per tutti quegli interminabili minuti fino all’arrivo del personale dell’elisoccorso.

Un doveroso ringraziamento anche alla squadra dell’elisoccorso intervenuta per l’altissima professionalità dimostrata nel tentare l’impossibile.

Roby non ce l’ha fatta, ma ci è di enorme conforto sapere che si è fatto tutto quello che era umanamente possibile fare per cercare di salvarlo.

Grazie

Davide Revelli