Cuneo: anche il gonfalone del Comune al giuramento allievi della scuola ispettori e sovrintendenti della guardia di finanza [VIDEO]

Sabato 29 aprile si è svolta a L’Aquila la cerimonia del giuramento di fedeltà alla Repubblica da parte degli allievi Marescialli del 94° Corso della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza.



Alla cerimonia, a cui ha preso parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, era presente anche il Vice Sindaco Luca Serale con il Gonfalone del Comune di Cuneo, invitato in quanto per anni la città di Cuneo è stata sede della scuola per ufficiali della Guardia di Finanza.



Nella stessa giornata è stato celebrato anche il 100° anniversario della fondazione della scuola.