Ormai praticamente distrutta la pedancola sul torrente Gesso

Le piogge che stanno interessando il nostro territorio e il conseguente ingrossamento dei corsi d'acqua si sono portate via buona parte della pedancola sul torrente Gesso, collegamento tra Cuneo e Mellana, frazione di Boves, attraverso il Parco fluviale.

Una pioggia benedetta, di cui c'era un grande bisogno ma che costringerà i due Comuni a ripristinarla in vista dell'estate, con una spesa di 18 mila euro totali, in capo a Cuneo per 2/3.

Se la settimana scorsa la pedancola risultava sommersa dall'acqua ma con la struttura ancora quasi del tutto intatta, adesso è praticamente distrutta. A luglio verrà ricostruita, come ogni anno. Per poi, in stagioni normali, essere portata nuovamente via dalle piene autunnali. In quest'anno siccitoso, è resistita fino alla tarda primavera, travolta dalle attesissime piogge di questo periodo.