Saluzzo, in via Gualtieri cerca la "cornice itinerante" e partecipa ai laboratori creativi

Il nuovo allestimento in via Gualtieri

In via Gualtieri c’è un nuovo scenografico allestimento. Dopo gli ombrelli, le decorazioni natalizie, gli animali di lana in cornici appese, ancora cornici colorate appese in alto, all’interno delle quali campeggiano figure ed espressioni sul tema concettuale della rassegna 2023 di Start a Saluzzo: "essenziale".

Anche l’ultima creazione che personalizza la storica via è frutto della collaborazione con gli operatori e ragazzi del Centro diurno" Le Nuvole" di Saluzzo del Consorzio Monviso Solidale. E' stata inaugurata a fine aprile.

Sono cornici appese in alto, sui cavi lungo la via, ma a terra si aggiunge una "cornice itinerante".

Ogni giorno è in un posto diverso e si lega all’invito “cerca la cornice”. Chi lo desidera, seguendo le indicazioni, può scattare una foto in un angolo della strada che preferisce, iscrivirsi al gruppo di via Gualtieri e pubblicare lo scatto.

"Una ulteriore iniziativa per promuovere la via – evidenzia Catia Ciurlanti di Etro a nome degli altri commercianti della zona – all’insegna dello slogan “fare insieme fa sempre la differenza”.

Via Gualtieri nell'appuntamento di Negozi in strada, domenica 14 maggio, sarà animata dai laboratori creativi lungo la strada. Vanno dal cucito al trenino disegnato sul marciapiedi che i bambini potranno colorare con gessetti, a giochi da tavola. Laboratori per tutti: da 0 a 99 anni, dicono gli organizzatori. A partire dalle 10 fino alle 18.