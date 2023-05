A Cervasca la 'Comunità in Festival: tre giorni di spettacoli e concerti

L’evento “comunità in festival” sponsorizzato dalla fondazione CRC si terrà a Cervasca nelle date del 9-10-11 giugno. Organizzato dalle parrocchie unite di Cervasca e Vignolo nell’ambito del bando “giovani in contatto”, sarà un weekend di incontri, giochi per bambini, musica e spettacolo accompagnati da due serate gastronomiche all’insegna dello street food.



L’apertura sarà il 9 sera con un concerto dei lou tapage, dopodiché le successive giornate cominceranno alle 15 con incontri legati alla tematica “costruire comunità” tenuti da ospiti interessanti e qualificati (Paolo Curtaz, Ezio aceti, Davi arneodo, BarbaSophia, Giulia Giraudo) in contemporanea la possibilità di animazione e giochi per più piccoli. Successivamente lo street food preparato dalle associazioni e pro loco locali accompagna due serate di concerti ed

esibizioni.



Si ringrazia la fondazione CRC, il Comune di Cervasca, le pro loco di San Bernardo, Cervasca, Santa Croce e l’associazione S. Defendente 2000 per la collaborazione.