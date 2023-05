Cuneo, il coro del Progetto Palestrina esegue la celebre Missa Papae Marcelli

Mercoledì 24 maggio alle ore 21 presso la chiesa del Cuore Immacolato di Maria si svolgerà un concerto spirituale dove verrà eseguita la celeberrima Missa Papae Marcelli di Giovanni Pierluigi da Palestrina, compositore dell’area romana considerato tra i massimi autori dell’età rinascimentale e a lungo venerato come modello ideale per la composizione polifonica sacra.



A cantare il coro del Progetto Palestrina diretto da Flavio Becchis. Il “Progetto Palestrina” nasce nel marzo 2020 da un desiderio di far cantare brani tratti dall’opera Omnia di Giovanni Pierluigi da Palestrina. I cantori provengono da varie località della provincia di Cuneo e sono interessati allo studio del compositore rinascimentale romano definito “Princeps musicae”. Il gruppo prova due volta al mese a Boves ed è affiliato all’Associazione Coro Polifonico di Boves.



Nato a Palestrina nel 1525 è stato maestro di Cappelle nelle maggiori basiliche romane, negli ultimi anni di vita, accrebbe ulteriormente la sua fama, e fu considerato il massimo compositore esistente. Morì nel 1594 e venne tumulato nella Basilica di San Pietro.



Palestrina fu celebre sia in vita sia dopo la sua morte; le sue composizioni assursero a modello insuperato della polifonia vocale sacra rinascimentale della Chiesa Romana e sono tutt'oggi un riferimento per lo studio della composizione, in particolare della tecnica del contrappunto.



La Missa papae Marcelli (Messa di papa Marcello) è una messa polifonica a 6 voci, composta in omaggio a papa Marcelllo II, che regnò per sole tre settimane nel 1555. Scritta probabilmente nel 1562, fu pubblicata nel 1567.

È la messa più celebre ed eseguita di Palestrina, nonché una delle più importanti e conosciute di tutto il Rinascimento. Era uso cantarla, in epoca preconciliare, durante il rito dell’incoronazione papale.