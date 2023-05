Rocca de' Baldi: al Museo la Compagnia del Birùn con "Alpino Andrea"

Sabato 20 maggio alle ore 21.30 la Compagnia del Birùn sarà ospite del Comune e del Museo di Rocca de' Baldi con la replica dello spettacolo 'ALPINO ANDREA'.



La trasposizione teatrale dell’esperienza vissuta dall’alpino Andrea Oggero - riportata nel libro 'Peveragnesi in guerra' di Giovanni Magnino - caduto prigioniero dei russi nel 1943 e vissuto per più di due anni in un gulag sovietico, diventa la rappresentazione di ciò che i documenti ufficiali non riportano di tanti uomini e donne travolti dall'orrore insensato della guerra.



La storia di un uomo diventa specchio della Storia. I ricordi di uomini e donne che hanno vissuto la seconda guerra mondiale, senza mai arrendersi all'odio, nutrendo sempre un gran desiderio di pace sono esempi di dignità e coraggio che raccontiamo per rendere omaggio agli umili e per testimoniare il loro valore.



Il Sindaco ricorda e invita: "Siamo lieti di ospitare la Compagnia del Birun in un momento particolarmente sentito dagli Alpini, che dopo l 'Adunata nazionale di Udine, potranno vivere un altro momento toccante con lo spettacolo in programma. Ricordo che domenica 4 Giugno a Rocca de Baldi ci saranno altri 2 momenti importanti: il conferimento della Cittadinanza Onoraria alla Sezione Alpini di Mondovì e l'inaugurazione del Monumento ai Caduti in Frazione Pasquero".



L'ingresso è libero. Lo spettacolo inizialmente previsto nel Parco del Castello si svolgerà considerando le previsioni meteo avverse presso l'ala coperta della Bocciofila Impianti sportivi a Crava. Per eventuali informazioni 335 291050.