Rittana: al Nuovi Mondi Festival anche Lorenzo Barone, biker impavido capace di imprese straordinarie

Nato a San Gemini, in provincia di Terni, nel 1997 è salito alla ribalta dopo aver attraversato, in bici e in inverno, la Siberia solcando i suoi fiumi ghiacciati. Esploratore solitario, ha viaggiato in bici anche attraverso il Sahara e recentemente in tutta l’Africa. In circa 8 anni di avventure ha percorso oltre 100.000 km attraversando 64 paesi. Ha dormito a meno 56 gradi e pedalato a temperature di 48 gradi sopra lo zero. Con gli sci di fondo ha attraversato in inverno la gelida Islanda non incontrando persone per oltre 13 giorni. Con il kayak ci andava da piccolo e nell'estate 2023 ha circumnavigato l’isola d’Elba; con un istruttore ha imparato alcune ulteriori tecniche che potrebbero essergli utili nelle prossime avventure. Lo scorso anno, per Sperling & Kupfer, ha scritto “Dove finisce l'orizzonte. Avventurarsi nel mondo e dentro se stessi”, un diario di viaggio dal taglio biografico dai contorni quasi incredibili.

Lorenzo è sempre stato curioso e pieno di energia. Da adolescente, per dare sfogo all'irrefrenabile voglia di essere costantemente in movimento, pratica il parkour. Poi, anche grazie ai viaggi fatti insieme ai suoi genitori, Lorenzo sente per la prima volta un altro desiderio: quello di vivere nuove esperienze nel mondo. Appena compiuti i diciotto anni, in sella alla vecchia bici della madre capisce di poter coprire lunghe distanze, per ritrovare quella connessione con la natura incontaminata che sola riesce a farlo sentire a casa.

Decide di percorrere quasi 8.000 chilometri attraversando il Nord Italia, una parte della Francia, la Spagna e il Portogallo, dove ammira una delle scogliere più incredibili al mondo. Quando torna (sempre in bici), Lorenzo sa di non poter più rinunciare a sensazioni del genere: quel viaggio diventa solo il primo di una lunga serie. Da allora, non smette più. Fa il giocoliere di strada per comprare una nuova bici, poi attraversa il Nord Europa e resta senza parole al cospetto dell'aurora boreale.

“Dove finisce l'orizzonte” è un racconto nelle cui pagine il lettore potrà rivivere gli imprevisti, le sfide e le paure di un instancabile viaggiatore e avventuriero. L'evento è realizzato grazie a Montura.

