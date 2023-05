Lagnasco: incontro di prevenzione dalle truffe in diretta sul canale Youtube del Comune

I carabinieri sono sempre più vicini ai cittadini per prevenire e ‘combattere’ le truffe che, mai come in questo periodo, sono all’ordine del giorno non solo nei confronti delle persone anziane, ma anche dei giovani.

Se a marzo l’idea innovativa dei carabinieri era stata quella di far viaggiare il grande manifesto contro i raggiri affisso sui pullman del Consorzio Granda Bus, su cui era riportata la frase “Fermiamo le truffe agli anziani. Chiama il 112”, domani, giovedì 18 maggio alle 20,30, ci si potrà collegare direttamente sul canale Youtube del Comune di Lagnasco per assistere da ‘remoto’ all’incontro organizzato dalla Stazione dei carabinieri di Saluzzo, di cui fa parte anche la zona di Lagnasco, che si terrà nella sala del Consiglio Comunale del paese (in piazza Umberto I).

Il luogotenente Fabrizio Giordano, comandante della Stazione dei carabinieri di Saluzzo,illustrerà le nuove forme di truffa perpetrate tramite telefoni, cellulari e web, in cui le persone vengono indotte a rilasciare i propri dati personali, a partire da username e password, che permettono ai malviventi di prelevare direttamente, tramite i siti di ‘home banking’ dai conti bancari delle vittime.

Ci sono tante nuove informazioni sull’evoluzione dei metodi di frodi perpetrati soprattutto attraverso messaggi sui cellulari o telefonate che inducono le persone, vittime di truffa, ad inviare dati protetti quali password e username a sconosciuti che si fingono responsabili della sicurezza della banche.

L’Arma dei carabinieri promuove periodicamente questi incontri sul territorio perché le tecniche di truffa cambiano velocemente ed è importante aggiornare le persone di ogni età.

Nell’incontro di Lagnasco si parlerà della tattica usata dai malviventi nelle truffe online e telefoniche, spiegando come ci si deve comportare per non 'cadere nella rete' trasmettendo loro dati sensibili.

Molti si fingono addetti dell’ufficio antifrode per indurre le persone a seguire le operazioni che vengono richieste al telefono o sul web. Bisogna fare sempre più attenzione e non rilasciare i propri dati a nessuno”.

Roberto Dalmazzo sindaco di Lagnasco spiega: “Il periodo del Covid con il lockdown ha avvicinato anche la popolazione anziana al mondo digitale. Proprio in quel periodo mandavamo le informative, con gli avvisi da parte dell’amministrazione su WhatsApp, e tante mie comunicazioni venivano trasmesse sul canale Youtube del Comune.

Visto che molti lagnaschesi hanno imparato ad usare questo canale, l’incontro di domani sera, per chi non potrà essere presente in Municipio, sarà trasmesso in diretta Internet oppure si potrà vedere in differita tramite la registrazione che posteremo su Youtube”.

Ecco il link del canale Youtube del Comune di Lagnasco dove sarà trasmesso l’incontro di domani sera:

https://youtube.com/@comunedilagnasco9231