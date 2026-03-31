Verduno, principio di incendio alla vegetazione causato da palo dell’alta tensione

Intervento nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.40, a Verduno dove un palo dell’alta tensione Enel, appoggiato alla vegetazione, ha provocato un principio di incendio.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Dogliani per le operazioni di spegnimento. Per poter procedere in sicurezza è stato necessario attendere l’intervento dei tecnici di Terna, incaricati di togliere corrente alla linea elettrica interessata.
Una volta effettuata la messa in sicurezza, è stato possibile intervenire per l’estinzione delle fiamme. Non vengono segnalate ulteriori criticità.