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Cronaca | 31 marzo 2026, 20:00

Verduno, principio di incendio alla vegetazione causato da palo dell’alta tensione

Intervento dei vigili del fuoco volontari di Dogliani dopo il personale Terna per la messa in sicurezza della linea elettrica

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Intervento nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.40, a Verduno dove un palo dell’alta tensione Enel, appoggiato alla vegetazione, ha provocato un principio di incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Dogliani per le operazioni di spegnimento. Per poter procedere in sicurezza è stato necessario attendere l’intervento dei tecnici di Terna, incaricati di togliere corrente alla linea elettrica interessata.

Una volta effettuata la messa in sicurezza, è stato possibile intervenire per l’estinzione delle fiamme. Non vengono segnalate ulteriori criticità.

Redazione

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