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Cronaca | 31 marzo 2026, 19:52

Fiammata dal camino a Cissone: intervento dei vigili del fuoco di Mondovì

Sul posto alle 18.45 per verifiche di sicurezza in un’abitazione con tetto in legno e anziana presente all’interno, ma la situazione sotto controllo

Fiammata dal camino a Cissone: intervento dei vigili del fuoco di Mondovì

Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio a Cissone per una fiammata proveniente dal camino di un’abitazione. La segnalazione è giunta intorno alle 18.45, con l’invio sul posto della squadra dei vigili del fuoco di Mondovì.

All’interno dell’abitazione era presente un’anziana. L’intervento è stato effettuato a scopo cautelativo e di sicurezza, anche in considerazione della presenza di una copertura in legno.

La situazione è risultata sotto controllo e non si registrano persone in pericolo né condizioni di rischio al termine delle verifiche effettuate sul posto.

Redazione

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