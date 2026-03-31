Fiammata dal camino a Cissone: intervento dei vigili del fuoco di Mondovì

Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio a Cissone per una fiammata proveniente dal camino di un’abitazione. La segnalazione è giunta intorno alle 18.45, con l’invio sul posto della squadra dei vigili del fuoco di Mondovì.

All’interno dell’abitazione era presente un’anziana. L’intervento è stato effettuato a scopo cautelativo e di sicurezza, anche in considerazione della presenza di una copertura in legno.

La situazione è risultata sotto controllo e non si registrano persone in pericolo né condizioni di rischio al termine delle verifiche effettuate sul posto.