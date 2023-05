Alunni della Primaria di Envie in caserma per imparare il comportamento in caso di ordigni ritrovati

Giovedì 18 maggio presso la Caserma “Generale Dalla Chiesa” sede stanziale del 32° Reggimento Genio Guastatori, gli alpini di Envie sono stati accolti dal Comandante del Reggimento colonnello Giuseppe Francesco Di Maggio e dal Capitano Marco Pini Addetto alla Pubblica Informazione.

Il reparto è una componente operativa alle dipendenze della Brigata Alpina “Taurinense”. Il motivo della nostra visita – informa a nome del Gruppo Alpini enviesi il segretario Gaetano Giuliano – è stata una “lezione didattica su norme e gestione in caso di rinvenimento casuale di bombe ordigni e residuati bellici inesplosi”.

L’incontro dal titolo “Progetto la Scuola tra gli alpini in Armi e alpini in congedo” è organizzato dal Gruppo Alpini di Envie e rientra in un protocollo di intesa stilato dalla Associazione nazionale alpini in collaborazione con il Comando Truppe Alpine di Bolzano.

Il Team “CMD” (Conventional Munition Disposal – Bonifica Ordigni Convenzionali) a disposizione del Reparto è costituito da Sottufficiali e Graduati altamente specializzati e qualificati sia grazie ai selettivi corsi effettuati, sia per l’esperienza maturata in patria, nell’ambito della bonifica degli ordigni bellici (800 neutralizzati nel 2022 in Piemonte Liguria e Valle d’Aosta) oltre che nei cosiddetti Teatri Operativi post bellici di cui l’Italia, membro della NATO e dell’ONU, è chiamata ad operare durante le Missioni di Pace.

Il compito principale di questi professionisti consiste nella neutralizzazione di ordigni, convenzionali e improvvisati presenti nelle principali aree di crisi, con il fine di preservare l’incolumità della popolazione civile e delle forze amiche. La partecipazione del personale Ana P.C. è di migliorare le capacità di gestire nel modo più idoneo e in sicurezza un eventuale rinvenimento “sul campo” di questi ordigni occultati.

Per quanto riguarda la partecipazione degli alunni, imprevedibili e curiosi nelle azioni, è di far toccare con mano e riconoscere eventuali pericoli se si imbattono in questi residuati bellici trovati casualmente mentre giocano “all’aria aperta”. La visita inizia con il personale del Reggimento schierato sul piazzale, segue il solenne momento dell’Alzabandiera con l’Inno nazionale cantato dagli alunni con sventolio di bandierine tricolori, resa degli onori e deposizione di fiori al Monumento Caduti del Reggimento.

La lezione didattica interattiva svolta in apposita aula su; i compiti istituzionali del Reparto, corretto comportamento in caso di rinvenimento di ordigni bellici, purtroppo, come spiega l’istruttore, ancora presenti su tutto il territorio causa precedenti conflitti mondiali. La visita prosegue con la mostra statica di automezzi e macchine operatrici in dotazione usati principalmente in caso di pubbliche calamità e a favore della collettività.

Accompagnano la nutrita carovana di 47 alunni delle classi III/IV/V della Scuola Primaria di Envie curiosi di entrare in una Caserma dell’Esercito le Docenti, il Caposquadra P.C. della Sezione Saluzzo Andrea Ribotta, il Capogruppo Alpini Giacomino Sandrini, il Segretario Gaetano Giugliano.

Al termine della visita scambio di gadget/doni ricordo, sottolineando l’ospitalità ricevuta il legame la collaborazione e vicinanza degli alpini in Armi con le istituzioni scolastiche e la grande famiglia della Associazione Nazionale Alpini.

Il Gruppo Alpini di Envie ringrazia vivamente; Il Comando del 32° Reggimento Genio Guastatori, Piergiorgio Carena Presidente della Sezione “Monviso” Saluzzo, il Sig. Roberto Mellano sindaco di Envie, la dirigente scolastica Dott.ssa Paola Maniotti che hanno messo in atto tutte le varie autorizzazioni per la proficua visita didattica.